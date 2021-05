Profil Sandara Park yang Mundur dari YG Entertainment, Terkenal di Filipina

TEMPO.CO, Jakarta - Sandara Park meninggalkan YG Entertainment setelah menghabiskan 17 tahun bersama perusahaan agensi itu. Pihak YG Entertainment mengumumkan hal tersebut pada Jumat, 14 Mei 2021.

"Kami menulis ini untuk memberi tahu Anda bahwa kontrak eksklusif kami dengan Sandara Park telah berakhir. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Sandara Park, yang telah bersama kami selama 17 tahun, atas kepercayaan dan kepercayaannya kepada kami selama itu," bunyi keterangan YG Entertainment itu seperti dilansir dari laman Koreaboo.

YG Entertainment akan selalu mendukung usaha dan akan terus membantu Sandara Park saat dia mempersiapkan awal barunya. "Kami membentuk hubungan kami dengannya pada tahun 2004 dan dia memulai debutnya pada tahun 2009 dengan 2NE1, dan telah melakukan promosi di berbagai bidang seperti akting, mode, kecantikan, MC, dan musik. Tolong tunjukkan banyak minat dan dukungan padanya sehingga dia bisa bersinar dengan energi yang lebih positif," bunyi pengumuman itu.

Sandara Park memiliki nama panggung Dara. Dia menjadi terkenal di Filipina sebagai kontestan di acara pencarian bakat Star Circle Quest pada tahun 2004, setelah itu dia memiliki karir akting dan menyanyi yang sukses sebelum kembali ke Korea Selatan pada tahun 2007. Dia membuat debutnya di Korea Selatan pada tahun 2009 sebagai anggota grup K-pop 2NE1, yang kemudian menjadi salah satu grup wanita terlaris sepanjang masa sebelum bubar pada tahun 2016.

Selain menjadi anggota 2NE1, Sandara Park juga menunjukkan kemampuan aktingnya lewat film Cheese in Trap tahun 2018, One Step, drama My love From The Star, We Broke Up, Style, serta pembawa acara talkshow Video Star, Idol League Season 3, Video Star dan Celeb Beauty 3.

Park adalah salah satu selebriti Korea Selatan paling populer di Filipina, di mana ia dikenal oleh penggemar sebagai Pambansang Krung-Krung (Kepribadian Gila Nasional). Dia dianggap sebagai sosok berpengaruh di Korean Wave, dan telah disebut "BoA of the Philippines", mengacu pada penyanyi Korea Selatan BoA yang juga mengalami sukses besar di luar negeri.

Sukses menjadi penyanyi, aktris dan MC, Sandara Park memiliki minat lain seperti mobil mewah pakaian dan sepatu. Menurut situs K-pop Koreaboo, Dara memiliki Range Rover merah 2017, diperkirakan bernilai sekitar USD 900 juta. Selain itu, penggemar Dara telah membagikan foto Volkswagen Beetle-nya yang telah ia buat ulang dengan warna kuning cerah.

Dia juga dikenal sering tampil dengan pakaian desainer terkenal dari Off-White dan Marine Serre yang trendi, hingga Gucci dan Celine. Idola tersebut tidak keberatan berinvestasi dalam pakaiannya. Melansir laman SCMP, pada tahun 2020, Dara muncul di saluran YouTube DUXX di mana dia membahas koleksi sepatunya yang luas. Menurutnya, dia memiliki lebih dari 1.000 pasang lebih sepatu. Dia juga memberi penggemar mengintip lemari sepatunya dalam video dengan Vogue Korea, di mana dia memamerkan beberapa barang langka dari merek pakaian olahraga seperti Nike dan Adidas, bersama dengan merek mewah seperti Chanel dan Balenciaga.

Selain itu Sandara Park juga juga sangat dermawan dengan uangnya. Di masa lalu, Dara pernah mengadakan bazar yang menjual barang-barang dari lemari pakaiannya sendiri untuk mengumpulkan uang bagi ibu tunggal. Baru-baru ini, dia menyumbangkan 30.000 masker untuk anak-anak penderita leukemia dan kanker selama pandemi Covid-19.

