Takjil Buka Puasa Es Merah Delima Versi Sehat ala Farah Quinn

TEMPO.CO, Jakarta - Farah Quinn membagikan resep takjil sehat, yaitu Es Merah Delima Natural, di vlog Youtube, Farah Quinn Official, Kamis 6 Mei 2021. Dia membuat takjil versi sehat ini terinspirasi menu yang sama di sebuah restoran fast food. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami dan tidak menggunakan pewarna buatan.

“Jadi untuk merah delimanya itu, yang bagian tengahnya yang agak sedikit ‘kres kres’ itu pakainya bengkuang, kemudian pewarna merahnya kita pakai jus bit,” ujarnya dalam vlog itu. Selain itu untuk santannya dia menambahkan daun jeruk wangi. Rasanya jadi tambah enak dan segar, cocok untuk menu takjil berbuka puasa. Berikut ini bahan dan cara membuat es merah delima natural.

Resep Es Merah Delima Natural

Bahan-bahan:

- ½ buah bengkoang

- 2 buat bit

- 500 mili liter air

- 100 gram sagu tani

- 200 cc santan kental

- 300 cc air

- 150 gram gula pasir

- 4-5 lembar daun jeruk

- 1 lembar daun pandan

- 1/8 sendok teh garam

Cara membuat:



1. Siapkan bengkuang dan bit

Cuci bersih bengkuang, lalu potong dadu tipis-tipis, sisihkan. Kupas buah bit, cuci bersih lalu gunakan juicer untuk mendapat sarinya, atau bisa diparut lalu diperas tanpa tambahan air.



Tuang jus bit ke dalam potongan bengkuang dan aduk rata. “Sebaiknya ini dilakukan beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya, biar lebih baik lagi biar benar-benar menempel,” ujar Farah.



2. Membuat merah delima

Didihkan air. Sambil menunggu, campur bengkuang yang sudah berwarna merah ke dalam sagu tani. Setelah itu diayak untuk menghilangkan sisa tepung. Tuangkan bengkuang yang sudah dilumuri tepung ke dalam air mendidih, tunggu sampai mengapung tandanya sudah matang, sambil diaduk-aduk. Setelah matang, ambil bengkuang lalu tuang ke dalam air dingin supaya tidak lengket.

3. Kuah santan

Campur santan dan air putih di atas panci yang sudah dipanaskan Tambahkan daun jeruk dan daun pandan. Tambahkan gula pasir dan sedikit garam. Aduk sampai mendidih. Biarkan dingin.

4. Sajikan

Tuangkan biji mutiara ke dalam gelas, es batu, dan kuah santan.

“This is it es merah delima yang super healthy but delicious,” ujar Farah Quinn. Selamat mencoba.

