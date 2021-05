Kendall Jenner Idap Gangguan Kecemasan Sejak Kecil, Kadang-kadang Merasa Sekarat

Model Kendall Jenner membawakan koleksi terbaru di peragaan busana Tom Ford AW20 Show di Milk Studios di Los Angeles, California, Jumat, 7 Februari 2020 di AS. REUTERS/Kyle Grillot

TEMPO.CO, Jakarta - Kendall Jenner mengaku bahwa dia menderita gangguan kecemasan sejak dia masih kecil. Dia mengatakan bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dampak dari popularitasnya.

"Saya ingat saat masih kecil - saya akan menghitung 8, 9, 10 - dan mengalami sesak napas lalu mendatangi ibu saya dan mengatakan kepadanya tentang hal itu," kata Kendall, 25, dalam obrolan dengan psikolog Ramani Durvasula untuk Vogue's " Seri Open Minded" yang dikutip People, Kamis, 6 Mei 2021.

Menurut model 25 tahun itu, bahwa bekerja berlebihan dan berada dalam situasi saat ini adalah kondisi yang berada di luar kendalinya. Ini mempengaruhi kesehatan mentalnya.

Bintang Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) itu mengatakan bahwa dia mengalami gejala gangguan kecemasan yang terasa fisik, menambahkan bahwa dia mengidap hipokondriak. Hipokondriak merupakan gangguan yang membuat seseorang merasa memiliki penyakit tertentu.

"Saya pernah mengalami saat-saat di mana saya merasa perlu dilarikan ke rumah sakit karena saya pikir jantung saya berdebar-debar dan saya tidak bisa bernapas dan saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya," kata Kendall. "Kadang-kadang saya merasa sedang sekarat," dia menambahkan.

Pengusaha tequila itu mengantisipasi kritik dari orang-orang yang heran mengapa dia harus cemas karena dia sudah memiliki segalanya.

"Saya tidak akan pernah duduk di sini dan mengatakan bahwa saya tidak beruntung. Saya tahu saya menjalani gaya hidup yang sangat istimewa dan luar biasa. Saya gadis yang sangat diberkati," katanya sebelum mencatat, "Saya masih manusia."

Kendall menambahkan, tidak peduli apa yang dimiliki atau tidak dimiliki seseorang, semua orang masih memiliki emosi dalam kehidupan nyata.

Selama karantina di rumah, dia mengaku senang memiliki waktu sendiri karena dia selama ini benar-benar kewalahan, benar-benar terlalu banyak bekerja, selalu berada di sekitar orang.

Sekarang, model tersebut mengakui, dia khawatir tentang pembatasan COVID-19 yang dicabut. Sebab, keramaian sering kali membuat dia cemas.

Kendall Jenner itu bersama dengan saudara-saudara lainnya berencana untuk berterus terang tentang aspek lain dari kehidupan mereka dalam reuni spesial yang dipandu oleh Andy Cohen setelah KUWTK berakhir.