Isengnya Putri Charlotte, Baru Ulang Tahun ke-6 tapi Mengaku Sudah 16 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Charlotte tak sabar ingin cepat besar. Anak kedua kedua Kate Middleton dan Pangeran William yang baru berulang tahun keenam itu mengaku bahwa dia sudah remaja ketika ditanya usia.

Pangeran William mengungkapkan sisi iseng putrinya selama perjalannya pada Selasa, 4 Mei 2021 lalu. Dia mengatakan Putri Charlotte selalu mengatakan bahwa dia sudah berusia 16 tahun ketika ditanya berapa usianya.

Dia juga berkata, "Saya enam tahun sekarang. Saya akan melakukan apa yang saya inginkan."

Selama kunjungan William ke Babcock Vehicle Engineering untuk mempelajari tentang peran penting perusahaan selama pandemi COVID-19, pemimpin SDM perusahaan Jenna Jackson bertanya tentang ulang tahun Putri Charlotte yang dirayakan pada Minggu.

"Dia mengalami hari yang indah, terima kasih," kata William, 38, menjawab menurut Hello! "Tahun lalu hari ulang tahunnya dirayakan saat lockdown, tapi tahun ini kami bisa merayakannya sekeluarga lagi. Mereka tumbuh dengan sangat cepat. Itu sangat menyenangkan."

Dalam potret baru yang diambil oleh ibu Kate Middleton dan dirilis untuk menghormati ulang tahunnya, Putri Charlotte disebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan ayahnya saat di usia yang sama. Kemiripian itu terlihat mulai dari pancaran cahaya di mata mereka hingga seringai menggemaskan.

Putri Charlotte mungkin belum berusia 16 tahun, tetapi dia tumbuh dengan cepat. Kate membawa Charlotte dan Pangeran George ke toko London untuk berbelanja, di mana mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk membayar belanjaan mereka.

Pemilik toko Alexa menulis di Twitter bahwa Putri Charlotte dan Pangeran George memiliki anggaran sendiri. "Mereka memgang anggaran dan membayar barang-barang mereka dengan uang mereka sendiri."

"Hanya anak-anak yang dibesarkan dengan baik dan orang tua yang normal mencoba melakukan hal yang benar dan itu sangat menyenangkan!" kata Alexa, melanjutkan.

Dalam film dokumenter William baru-baru ini, A Planet For Us All, dia berbagi beberapa detail menyenangkan tentang kehidupan di rumah dengan anak-anaknya saat mengobrol dengan sekelompok anak sekolah.

"Apakah Putri Charlotte lebih nakal daripada Pangeran George?" tanya seorang anak.

"Tidak, mereka sama nakalnya," jawab Pangeran William tentang Putri Charlotte dan Pangeran George. "Mereka sangat nakal."

PEOPLE | HELLO! MAGAZINE