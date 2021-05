Audy Item Unggah Catatan Tentang Body Positivity

TEMPO.CO, Jakarta - Audy Item membuat sindiran halus kepada pengikutnya yang selalu ingin tahu berat badannya saat ini. Penyanyi 38 tahun itu mengunggah catatan tentang body positivity yang digambarkan melalui timbangan di Instagram Story, Minggu, 2 Mei 2021.

"Karena banyak banget yang kepo abis sama timbangan aku," tulis pelantun "Janji di Atas Ingkar" itu di foto tersebut.

Di sisi angka timbangan terdapat tulisan "It's just a number... really," dengan tambahan gambar hati.

Lalu, di bawahnya terdapat catatan positif, tertulis bahwa angka pada timbangan itu tidak menggambarkan seseorang.

"The number on this scale will not tell you: What a great person you are, how much your friends & family love you, that you are kind, smart, funny, & amazing in ways numbers cannot define, that you have the power to choose happiness, your own self-worth."

Istri aktor Iko Iwais itu mengalami pertambahan berat badan setelah melahirkan anak pertamanya, Atreya Syahla Putri Uwais, pada 2013. Dia sering mendapatkan komentar negatif tentang citra tubuh di media sosial.

Namun, ibu dua anak itu pernah mengatakan bahwa dia tak berusaha diet ketat untuk menurunkan berat badannya. Dia merasa nyaman-nyaman saja. Apalagi, pekerjaannya tak menuntut dia harus bertubuh kurus.

Baca juga: Cerita Audy Item Positif Covid-19, Isolasi Mandiri Tak Mudah

Meski berat badannya tak kembali, Audy dapat mengatasi perasaan insecure karena bentuk tubuhnya. Dalam unggahan di Instagram Story ketika menjawab pertanyaan pengikutnya, dia membagikan kiatnya tentang body positivity.

"You can be beautiful in any size... jadi diri sendiri aja... be the best version of yourself," tulis Audy.