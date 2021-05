Hilary Duff dan Mandy Moore Ajak Bayi Mereka Playdate

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore dan Hilary Duff besar bersama sebagai bintang remaja di era 2000-an. Kini, mereka sama-sama sudah menjadi ibu. Keduanya pun mengajak bayi mereka untuk playdate atau main bersama.

Akhir pekan lalu, Mandy mengunggah foto di Instagram Story yang memperlihatkan putranya yang berusia 2 bulan, August Harrison Goldsmith, berbaring berdampingan dengan putri Hilary Duff yang berusia 1 bulan, Mae James Blair. Mae tampak menangis kencang, August hanya cuek memalingkan wajahnya.

"Saat August bertemu Mae," tulis Mandy di keterangan, Sabtu, 1 Mei 2021. "Kisah cinta selama berabad-abad."

Hilary mengunggah ulang foto playdate manis itu di Instagram Story-nya sendiri. "Sedang mencari teman musim gugur dan musim dingin..." dia menambahkan teks di foto itu.

Anak Hilary Duff, Mae James Blair, dan anak Mandy Moore, August Harrison Goldsmith (Instagram/@mandymoore)

Gus adalah anak pertama Mandy dan suaminya yang seorang musisi, Taylor Goldsmith. Mae adalah anak ketiga Hilary Duff dan kedua dari suaminya, Matthew Koma. Keduanya juga orang tua dari putri Banks Violet Bair, 2, dan putra berusia 9 tahun Luca Cruz Comrie, dari mantan suami, Mike Comrie.

Kedua ibu muda itu mendokumentasikan perjalanan pasca-persalinan mereka di akun media sosial masing-masing. Bulan lalu, Mandy membagikan snapshot yang menggemaskan ke Instagram tentang Gus yang dengan senang hati menikmati salah kegiatan favorit di rumah, mandi.

Sementara itu, Hilary membagikan serangkaian foto bayi Mae, yang kelahirannya dia umumkan pada akhir Maret, bersama dengan foto keluarga yang menunjukkan Duff di rumah di bak mandi yang dikelilingi oleh Koma dan anak-anaknya yang tampaknya diambil setelah kelahiran Mae.

Baca juga: Hilary Duff Ungkap Proses Menyusui yang Tak Mudah, Cemas ASI-nya Sedikit

Mandy dan aktris Lizzie McGuire dikenal sebagai aktris dan penyanyi yang muncul di era yang sama, bersama dengan sesama bintang yang sedang naik daun Amanda Bynes, Lindsay Lohan, Raven-Symoné, Alexis Bledel, Evan Rachel Wood, Mary-Kate Olsen dan Ashley Olsen pada sampul "Totally Raining Teens" Vanity Fair 2003.

Mandy dan Hilary telah berteman selama beberapa tahun dan terkadang bertemu di acara selebriti, termasuk di penggalangan dana tahunan Stand Up to Cancer pada 2008.

Pada 2019, Mandy Moore dan Taylor menghadiri pernikahan Hilary Duff dan Matthew. Taylor, yang bandnya Dawes, adalah salah satu favorit pengantin pria, membawakan "A Little Bit of Everything" dengan gitarnya di acara tersebut.