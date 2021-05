Rambut Bob Halle Berry di Oscar 2021 Ternyata Cuma Wig

TEMPO.CO, Jakarta - Potongan rambut bob pendek Halle Berry di Academy Awards Minggu malam menginspirasi ribuan meme dan reaksi di Twitter. Banyak yang yakin itu nyata — terutama mengingat Berry membagikan kisah Instagram yang memperlihatkan potongan rambut di lantai. Tapi yakinlah, potongan rambut dramatis itu hanya perubahan sementara.

Aktris peraih Oscar itu baru saja berbagi foto selfie yang diterangi matahari dengan rambut panjang mengilap yang masih utuh. "Oscar bob ... hanya bercanda," tulisnya ditambah emoticon tertawa, seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar. Potongan rambut di karpet merah ternyata merupakan salah satu wig yang sangat meyakinkan. Bagaimanapun, transformasi rambut terbaik tidak memerlukan komitmen apa pun.

Berry menepis komentar negatif tentang penampilan Oscar-nya, dan bahkan ikut mengolok-olok dirinya sendiri. Dia membagikan video di Twitter, dan bahkan berterima kasih kepada penggemarnya atas meme lucunya.

Halle Berry tampil mencuri perhatian dengan gaya rambut bob, poni mikro dengan gaun magenta Dolce & Gabbana, di Oscar 2021, Minggu 25 April 2021 . Riasannya tetap segar dan berkilau berkat penata rias Jorge Monroy, yang menggunakan produk Clinique seperti Even Better Clinical Serum Foundation Broad Spectrum SPF 25, blush on Cheek Pop, dan Chubby Stick Lip Balm.

Tapi satu momen kecantikan yang mungkin Anda lewatkan malam itu adalah manikur Berry. Seniman kuku selebriti Nettie Davis menciptakan tampilan kuku marmer merah muda dan putih yang cantik pada kuku panjang aktris berbentuk almond. Desain sederhana adalah kanvas yang sempurna untuk melengkapi enam cincin berlian Berry dari koleksi Ridano.

Halle Berry tampil beda dengan rambut bob asimetris serta gaun ungu LaQuab Smith dan perhiasan Ridano. Instagram.com/@halleberry

Wanita 54 tahun itu tidak asing dengan transformasi rambut, telah mengenakan segalanya mulai dari potongan pixie yang ikonik hingga ikal panjang dalam kariernya. Tapi setidaknya untuk saat ini, dia tetap berpegang pada tampilan khas barunya: lembut, bergelombang dengan karamel dan highlight emas.

Para penggemarnya memiliki reaksi beragam setelah Halle Berry mengonfirmasi bahwa dia tidak benar-benar memotong rambutnya, meskipun ada bukti dari penata rambutnya.

“Jangan pernah melakukannya lagi,” tulis satu orang, seperti dilansir dari laman Page Six.

"Tentu saja! Aku tidak percaya sedetik pun! " menambahkan yang lain.

"Anda terlihat cantik dengan gaya rambut apapun," tulis yang lain memuji Halle Berry.

