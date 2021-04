Supaya Terlihat Segar saat Puasa, Coba 6 Tips Makeup Natural Look

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa orang merasa penampilannya terlihat kusam saat puasa Ramadan. Padahal meski berpuasa, tidak menjadi halangan untuk tetap tampil cantik dan segar. Misalnya dengan makeup natural yang ringan bisa membuat wajah tetap segar seharian. Ini tentu akan membuat Anda lebih bersemangat menjalani puasa.

Sentuhan warna-warna nude yang di mix dengan sedikit warna cerah bisa menjadi pilihan yang membuat wajah tidak tampak kering, kusam dan lusuh. Founder MS Glow, Maharani Kemala, dengan rangkaian makeup khusus dapat membuat para wanita untuk tetap tampil cantik natural setiap hari. "Wanita harus tetap tampil cantik meski berpuasa, kelembaban kulit wajah harus terus terjaga agar tidak kering dan kusam salah satunya dengan penggunaan JJ Glow Moisturizer," ujarnya dalam siaran pers pada Selasa, 27 April 2021. membuat wajah tidak tampak kering, kusam dan lusuh.

Berikut cara mengaplikasikan riasan natural ala MS Cosmetic:

1. Pertama pastikan wajah bersih sebelum make up, lalu untuk membuat makeup fresh di bulan Ramadhan gunakan JJ Glow Moisturizer sebagai pelembab wajah dan base utama makeup agar lembap dan tidak kering.

2. Selanjutnya gunakan Ultra Moist Cushion dengan spf 50 untuk base makeup setelah moisturizer, gunakan Ultra Moist Cushion Shade Light bagi yang memiliki skin tone putih gading, dan untuk yang memiliki skin tone kuning langsat atau sawo matang kamu bisa menggunakan shade medium, karena shade medium ini memiliki tone warna yang natural untuk skin tone kuning langsat maupun sawo matang.

3. Langkah ketiga, gunakan Loose Powder Shade Oily to Matte untuk kamu yang memiliki kulit acne prone dan berminyak, sedangkan untuk kamu yang memiliki skintone putih gading bisa memakai hay to shine ivory, dan hay to shine natural untuk kulit kuning langsat/sawo matang.

4. Selanjutnya gunakan shadow dengan pilihan warna terang yang dipadukan dengan shadow berwarna gelap di ujung mata untuk menimbulkan kesan gradasi dan natural. Kalian bisa menggunakan warna shadow nude orange dengan sedikit warna coklat dibagian ujung mata.

Jika ingin sedikit lebih terlihat cerah bisa menambahkan sedikit highlighter di bagian inner corner mata.

5. Untuk mempertegas makeup, bisa gunakan eyeliner untuk menambah kesan mata yang cerah. Aplikasikan juga blush on dan lipcream. Pilih lipcream sexy glam matte 03 yang berwarna pink soft untuk kesan natural, lipcream sexy glam matte shade ini bisa juga digunakan pada bagian blush ya.

6. Terakhir, tambahkan sedikit loose powder dibagian t-zone dan rahang.

Setelah menggunakan makeup seharian, jangan lupa bersihkan sisa makeup dengan Cleansing Balm juice, agar semua kotoran dan sisa makeup terangkat sempurna. Dengan beberapa varian, seperti extract watermelon, extract cactus dan yuzu, pembersih ini juga berfungsi mengangkat komedo.



Baca juga: Makeup Masih Sering Menempel di Masker, Ikuti 7 Tips Ini

Lihat Juga