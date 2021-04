Chloe Zhao Raih Sutradara Terbaik Oscar 2021, Kemenangan untuk Kebaikan

Chloe Zhao tiba di karpet merah saat mengahdiri acara Oscar di Union Station, in Los Angeles, 26 April 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Kemenangan beruntun Chloe Zhao mencapai puncaknya di Oscar 2021, Minggu 25 April 2021. Dia memenangkan Oscar untuk Sutradara Terbaik melalui film Nomadland. Zhao mencetak sejarah sebagai wanita Asia pertama yang meraih gelar tersebut. Catherine Bigelow sebelumnya membawa pulang piala The Hurt Locker pada 2010. Zhao, yang lahir di China, juga wanita pertama yang menerima empat nominasi Academy Awards di tahun yang sama, yaitu Film Terbaik, Editing, dan Skenario Adaptasi Terbaik.

Dalam pidato penerimaannya di Oscar 2021, Zhao mengutip teks China klasik yang dia dan ayahnya biasa ucapkan ketika dia masih muda. Ini diterjemahkan menjadi, "Orang saat lahir secara inheren baik." "Kutipan itu memiliki pengaruh yang sangat besar pada saya ketika saya masih kecil. Dan saya masih benar-benar percaya bahwa hari ini, meskipun kadang-kadang sepertinya kebalikannya benar. Tetapi saya selalu menemukan kebaikan pada orang-orang yang saya temui ke mana pun saya pergi di dunia ini," ujarnya seperti dilansir dari laman Harper's Bazaar.

Chloe Zhao menerima Oscar untuk Penyutradaraan dalam acara Oscars di Los Angeles, California, AS, 25 April 2021. Todd Wawrychuk/A.M.P.A.S./Handout via REUTERS

Dia melanjutkan bahwa kemenangannya ini untuk mempertahankan kebaikan. "Jadi ini untuk siapa saja yang memiliki keyakinan dan keberanian untuk mempertahankan kebaikan dalam diri mereka sendiri dan untuk mempertahankan kebaikan satu sama lain, tidak peduli betapa sulitnya untuk melakukan itu. Ini untuk Anda. Anda menginspirasi saya untuk terus maju. Terima kasih," lanjut Zhao yang mengenakan dress panjang serta sneakers putih.

Oscar 2021 menandai pertama kalinya dua wanita dinominasikan untuk Sutradara Terbaik, yaitu Zhao dan Emerald Fennell, yang menyutradarai Promising Young Woman. . Sebelum mereka, hanya lima wanita yang pernah dinominasikan dalam kategori dalam sejarah Oscar: Lina Wertmüller (Seven Beauties, 1976), Jane Campion (The Piano, 1993), Sofia Coppola (Lost in Translation, 2003), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, 2009), dan Greta Gerwig (Lady Bird, 2017).

Sebelumnya, Chloe Zhao juga meraih Golden Globes 2021 kategori Sutradara Film Terbaik untuk film Nomadland. Ini menjadikannya sebagai wanita Asia pertama yang memenangkan penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut datang 37 tahun setelah Barbra Streisand memenangkan Sutradara Terbaik pada tahun 1984 untuk Yentl, terakhir kali seorang wanita membawa pulang piala untuk penyutradaraan.

