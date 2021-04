Khloe Kardashian Rayakan Ulang Tahun ke-3 True Thompson, Serasi Berbaju Ungu

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian merayakan ulang tahun putrinya, True Thompson yang berusia tiga tahun pada Senin, 12 April 2021. Dia dan putrinya tampil kompak mengenakan busana bernuansa ungu yang serasi.

Sementara True mengenakan gaun tanpa lengan lavender kecil dengan pita di bagian belakang, Kardashian mengenakan gaun mini asimetris Bottega Veneta senilai USD 2.190 atau sekitar Rp 32 juta dengan warna yang sama, seperti dilansir dari laman Page Six. Rambut True ditata bergaya bun di bagian atas, sedangkan rambut ibunya dibiarkan tergerai.

Di Instagram Story-nya, Khloe Kardashian mengungkapkan bahwa perayaan ulang tahun itu hanya dihadiri sepupu True, karena pandemi Covid-19. Meski begitu tidak menghentikan wanita 36 tahun itu untuk mengadakan perayaan mewah untuk putri satu-satunya.

Terlihat rumah bouncing ungu raksasa, dekorasi kue, dan tiga tamu istimewa - putri Disney Tiana, Anna, dan Elsa dari karakter Princess and the Frog dan Frozen. Para putri (yang memakai topeng) menyambut tamu dengan kostum lengkap. "Selamat ulang tahun, True!" Elsa mengatakan saat Kardashian berjalan melewati pintu dan masuk ke lorong yang dipenuhi balon.

"Terima kasih nona-nona!" Kardashian berkata sambil menambahkan, "hanya untuk sepupu saja, tapi kita masih harus mendekorasi ini." Diiringi lagu "Girls Just Want to Have Fun" saat Kardashian berjalan keluar, memamerkan lebih banyak lagi balon dan meja berwarna pastel dengan taplak meja merah muda yang dihiasi dengan bunga. Salah satu foto menunjukkan gadis yang berulang tahun tersenyum lebar di samping neneknya Kris Jenner.

Kylie Jenner juga membagikan beberapa momen dari pesta di Instagram Stories-nya, termasuk video dirinya dan Stormi berjalan ke pesta, balita yang sedang menghias kue, dan foto manis dari duo ibu-anak.

Khloe Kardashian juga membagikan beberapa foto dirinya dan True Thompson yang mengenakan gaun ungu serasi saat berpose untuk beberapa foto ulang tahun di tempat tidur yang dikelilingi oleh puluhan balon merah muda. Dia mengatakan bahwa dia "belum siap" True kini berusia 3 tahun, seperti dilansir dari laman People.

"Aku hampir menangis setiap kali memanggilmu 'Baby True' dan kamu mengoreksi aku. Kamu berkata dengan suara termanis 'Aku bukan bayi! Aku seorang gadis besar!' Aku belum siap kamu jadi gadis besar tapi kamu harus tahu, berapapun usiamu, kamu akan selalu menjadi Baby True ku," tulis Kardashian pada keterangan unggahannya.

Baginya kehadiran True telah memberikan perubahan dalam hidupnya. "Kamu adalah sahabatku. Berkah terbesarku. Seluruh duniaku. Melihatmu tumbuh dewasa adalah salah satu kehormatan terbesar saya," tulis Khloe Kardashian. "Melihat kehidupan melalui matamu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang ajaib. Aku akan menghargai setiap momen yang kumiliki bersamamu selamanya. Kamu adalah setiap impian yang pernah kumiliki untuk menjadi seorang ibu menjadi kenyataan. Terima kasih telah memilihku! Tuhan, terima kasih telah memberkati saya dengan malaikat saya. Selamat ulang tahun bayiku, True."

