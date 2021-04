Amanda Seyfried Sering Mengalami Serangan Panik Sejak Jadi Bintang Hollywood

TEMPO.CO, Jakarta - Amanda Seyfried menjadi salah satu bintang di film Mean Girls, salah satu legenda layar lebar Hollywood. Tapi siapa sangka ternyata dia masih mengalami serangan panik dan kecemasan karena popularitasnya. Dalam episode Today Show, Minggu, 11 April 2021, dia mengatakan serangan itu membuat dia seperti berada di antara hidup dan mati.

"Itulah sebenarnya serangan panik. Tubuhmu berkelahi atau melarikan diri. Demam endorfin dan pembuangan yang terjadi setelah serangan panik sangat luar biasa. Kamu hanya merasa sangat lega dan tubuhmu pulih dengan cara tertentu. Sangat aneh karena bersifat fisiologis, tapi itu dimulai di kepalamu," kata dia.

Aktris itu mengatakan bahwa dia berjuang menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia normal. Seperti orang pada umumnya, dia tak punya seseorang yang khusus melayani dia. Dia tak memiliki seseorang yang membawakannya sarapan di tempat tidur atau mengantarnya ke mana-mana. Jadi, dia ingin orang-orang menganggap dia sebagai orang biasa.

"Dan setiap kali saya bertemu orang baru, saya sangat ingin mereka mengerti bahwa kamu dapat berbicara dengan saya. Saya ingin terhubung seperti orang lain, karena saya seperti orang lain," tuturnya.

Selama wawancara, bayi laki-laki Seyfried yang berusia 7 bulan muncul secara menggemaskan. Dia mengatakan memiliki banyak pekerjaan saat berada di rumah. Tapi dia merasa manfaatnya lebih besar dari segala yang dia kerjakan di luar rumah.

Bintang Mank itu menikahi aktor The Last Word, Thomas Sadoski, pada Maret 2017. Selain bayi 7 bulan, mereka juga memiliki putri berusia 4 tahun, Nina. Keluarganya tinggal di sebuah peternakan di Catskills of Upstate New York, salah satu wilayah pegunungan yang banyak dikunjungi untuk berwisata. Ibunya membantu mereka mengasuh anak-anak di sana.

Dia sengaja memilih lokasi tempat tinggal yang jauh dari Hollywood karena dia merasa lebih merasa membumi. Dia juga memimpikan hidup di peternakan.

Saat menerima kabar bahwa dia masuk nominasi Oscar, dia juga sedang berada di rumah itu.

"Ini sebuah pengakuan, sebuah pencapaian yang benar-benar tidak saya harapkan. Saya tidak pernah putus asa untuk itu."

Amanda Seyfried membintangi film thriller Netflix Things Heard & Seen, yang tayang perdana pada 29 April. Dia juga akan menggantikan Kate McKinnon untuk berperan sebagai pengusaha teknologi kesehatan terkenal Elizabeth Holmes dalam serial terbatas Hulu mendatang The Dropout.