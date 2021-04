Lindsey Vonn Mengalami Kesulitan dengan Citra Tubuh Usai Menang Olimpiade

TEMPO.CO, Jakarta - Lindsey Vonn langsung menjadi selebriti saat dia memenangkan medali emas Olimpiade tahun 2010 untuk balap ski lereng. Tapi, dia sekarang mengatakan kemenangan itu datang dengan beberapa masalah citra tubuh.

Dia terbuka tentang pengalamannya ketika dia muncul di The Keep Going Podcast TB12. "Meskipun sepertinya saya selalu nyaman dengan diri saya, saya tidak selalu merasakannya," kata pemain ski Olimpiade itu, seperti dilansir dari laman Women's Health. "Saya mengalami kesulitan setelah saya memenangkan Olimpiade karena saya dibawa keluar dari gelembung ski saya dan dimasukkan ke dalam gelembung hiburan dan selebriti dan di sekitar orang-orang yang setengah ukuran saya."

Lindsey mengatakan dia ingat berpikir, "Saya seperti, 'Apakah saya harus terlihat seperti ini?' Saya tidak pernah benar-benar membandingkan diri saya dengan orang lain. "

Setelah menghabiskan bertahun-tahun dalam sorotan — dan mengumpulkan dua medali Olimpiade lagi dalam prosesnya — Lindsey mengatakan dia baru saja belajar memiliki citra tubuh yang positif, dan pernah mengalami kesulitan dengan hal itu.

"Dalam beberapa tahun terakhir saya telah menemukan jawabannya. Saya adalah siapa saya," katanya. "Saya merasa seperti saya tidak pernah menyesuaikan kepribadian atau gaya saya tetapi untuk citra tubuh yang positif, saya pasti berjuang dengan itu."

Lindsey melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak sempurna, dan dia baik-baik saja dengan itu. "Saya menderita selulit; saya memiliki stretch mark. Saya berolahraga setiap hari, dan saya masih memiliki semua itu dan mereka tidak akan hilang," katanya. "Jadi ini seperti, ini aku, ambil atau tinggalkan."

Wanita 36 tahun itu baru-baru ini mengatakan kepada New York Post bahwa dia harus berurusan dengan banyak hal yang dipermalukan sejak menjadi terkenal. "Banyak orang berkata, 'Kamu tidak boleh memakai hal-hal seperti itu. Itu tidak terlihat bagus untuk tipe tubuhmu.' Atau 'Anda terlalu berotot untuk itu,'" ujarnya.

Dan, meskipun dia sekarang pensiun dari ski kompetitif dan fisiknya telah berubah, Lindsey mengatakan dia masih mendapat komentar tentang tubuhnya. "Saya jauh lebih ramping. Saya biasa melakukan hal-hal yang sangat spesifik untuk olahraga, jadi saya harus lebih besar," jelasnya. "Tapi semua orang seperti, 'Ya Tuhan, kamu dalam kondisi terbaik dalam hidupmu.'" Namun, Lindsey mengatakan itu tidak sepenuhnya benar: "Saya tidak lagi berlatih untuk olahraga saya. Saya berlatih untuk menjadi kurus dan bugar.

Berbicara tentang pelatihan, Lindsey Vonn baru saja merilis video Instagram paling lucu yang menampilkan dirinya berolahraga bersama temannya, supermodel Ashley Graham, yang diiringi lagu Saweetie, "Best Friend." "Itu sahabatku Ashley Graham," tulisnya dalam keterangan unggahannya itu.

