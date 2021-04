Eiza Gonzalez Jadi Model Parfum Louis Vuitton Dilumuri Cat Bernuansa Senja

TEMPO.CO, Jakarta - Eiza Gonzalez tampil berani dalam kampanye barunya dengan Louis Vuitton untuk On the Beach, parfum terbaru yang terinspirasi dari Pantai Barat yang diisi dengan aroma yuzu Jepang, neroli Tunisia, dan rempah aromatik. Dalam iklan tersebut tubuh aktris Godzilla vs Kong itu dilumuri cat gradien biru langit, marigold, dan jeruk keprok yang terinspirasi matahari terbenam oleh seniman multimedia Alex Israel untuk pengambilan gambar di Malibu, California.

“Sepertinya aku berguling di atas pasir pelangi ajaib!” canda González tentang proses tubuhnya dicat seperti dilansir dari laman Vogue. “Butuh delapan jam penuh, hampir sembilan jam sebenarnya, yang tidak masuk akal. Dan kemudian butuh waktu hampir empat jam untuk menghilangkannya. Bisa dibayangkan melepasnya seperti scrub terakhir. Kulit saya, bukan lelucon, paling lembut sepanjang hidup saya. "

Menjadi duta merek Louis Vuitton memiliki bobot yang signifikan bagi Gonzalez di tengah seruan untuk representasi yang lebih besar. “Saya tumbuh dengan menonton semua kampanye kecantikan di tahun 90-an dan saya tidak akan melihat banyak wanita Meksiko di dalamnya, terutama di merek-merek berskala besar ini,” dia menjelaskan tentang arti bekerja dengan rumah mode Prancis yang ikonik.

Menurutnya, hal tersebut membuatnya merasa bahwa dia harus menunjukkan gaya khasnya. Fakta bahwa gadis-gadis di Meksiko yang berkulit coklat dan Latin seperti dirinya akan melihat kampanye seperti ini dan mengenali diri mereka sendiri di dalamnya dengan skala merek membuatnya sangat tersanjung dan bahagia.

Eiza Gonzalez menambahkan parfum ini benar-benar mengidentifikasi sesorang sebagai seorang individu. "Saya selalu menyukai bau yang unik dan sesuatu yang tidak terasa seperti semua orang bisa memilikinya. Dan sebagai wanita yang dinamis, saya merasa sangat terhubung dengan yang ada di On the Beach," ujarnya. "Rasanya seperti sinar matahari dan pantai. Ini memiliki aroma alami yang meningkat, tetapi juga terasa mudah. Saya suka mencampur aroma kadang-kadang jadi saya suka garisnya karena mudah untuk dicampur dan dimainkan. Lembut dan halus seperti kulit kedua dan itulah yang menurut saya wangi seharusnya."

