Gigi Hadid dan Zayn Malik Ajak Anak Jalan-jalan ke Museum

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid dan Zayn Malik mengajak putri mereka, Khai, keluar rumah untuk menikmati New York. Mereka memilih pergi ke Museum Sejarah Alam Amerika, menurut The Daily Mail. Ini adalah kedua kalinya minggu ini keluarga beranggotakan tiga orang itu terlihat berjalan-jalan di kota.

Pada Kamis, model dan mantan personel One Direction itu dikabarkan mengajak Khai keluar untuk makan siang di The Smile in NoHo. Gigi terlihat mengenakan jaket oranye cerah dan syal warna-warni.

Kali ini, Gigi dan Zayn Malik kompak memakai pakaian serbahitam. Gigi memakai topi hitam, sedangkan Zayn oranye. Zayn terlihat mendorong stroller hitam yang beberapa kali terlihat dibawa Gigi.

Meskipun mereka tampaknya menghabiskan banyak waktu di kota, Gigi dan Zayn berencana untuk membesarkan putri mereka di pedesaan. Dalam sebuah wawancara dengan Vogue, Hadid mengatakan dia ingin memberi Khai masa kecil yang seperti yang dia miliki di negara itu.

Dia mengatakan anaknya akan dibesarkan di rumah pertanian keluarga mereka. Menurut dia, tanaman hijau dan gaya hidup bertani sesuai dengan ketertarikannya pada kecil, dan itu penting bagi dia dan Zayn.

"Menurut saya, memberi anak Anda kesempatan untuk menjelajahi minat yang berbeda itu sesuatu yang indah," ujar dia.

Baca juga: Gigi Hadid Tampil Perdana sebagai Model Catwalk setelah Melahirkan

Dalam wawancara yang sama, Hadid berbicara tentang keputusannya bersama sang kekasih untuk menyembunyikan wajah putri mereka dari media sosial.

"Saya punya teman yang merupakan figur publik dan begitulah cara mereka melakukannya, dan saya melihat anak-anak mereka benar-benar berkembang dengan cara yang berbeda," katanya, mengacu pada Blake Lively dan Ryan Reynolds, yang merupakan orang tua dari tiga putri, James, Inez, dan Betty.

Saudari Gigi, Bella Hadid, mengatakan kepada Vogue alasan kakaknya memilih menjauhkan anaknya dari mata publik.

"Sampai anaknya ingin menjadi sorotan dan dapat membuat keputusan sendiri, dia tidak ingin menempatkannya di posisi itu," ujar Bella tentang keputusan Gigi Hadid.