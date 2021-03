Persahabatan Hailey Baldwin dan Kendall Jenner Banyak Persamaannya

TEMPO.CO, Jakarta - Hailey Baldwin dan Kendall Jenner telah melalui banyak hal bersama, dan para model akhirnya berbagi rahasia tentang persahabatan mereka selama satu dekade. Hal itu terungkap dalam seri pertama di kanal Youtube terbaru Hailey Baldwin, berjudul Who's in My Bathroom ?

Istri Justin Bieber itu mengundang Kendall Jenner untuk membuat makaroni dan keju sambil memutar "Never Have I Ever" di kamar mandi. - karena seperti yang dikatakan Jenner, "Ini lebih terasa bagi kita."

"Di sinilah saya memiliki tamu istimewa [dan] melakukan aktivitas menyenangkan yang unik dan aneh," kata Hailey Baldwin - yang memiliki saluran YouTube untuk membahas semuanya mulai dari tutorial perawatan kulit hingga percakapan tentang agama dan politik. Dia juga menambahkan di awal klip, "Saya yakin orang ingin tahu beberapa hal tentang persahabatan kita."

"Kami bertemu melalui Kylie [Jenner]… di pemutaran perdana The Hunger Games [tahun 2012], kamu berteman dengan Kylie dan kemudian kamu menyadari bahwa saya lebih menyenangkan," kata Jenner sambil tertawa.

Baldwin kemudian menimpali bahwa ia sama-sama menyukai Kylie dan Kendall Jenner. "Belum tentu! Aku mencintaimu berdua, tapi kamu dan aku menjadi lebih dekat karena kamu mulai menjadi model dan datang ke New York sepanjang waktu dan aku tinggal di New York," kata Baldwin, "Dan kamu membutuhkan seorang teman… dan laki-laki apakah kita hancurkan kota itu dengan badai. "

Pasangan teman tersebut mengatakan bahwa hubungan mereka sangat normal mengingat status selebriti mereka. "Kenyataannya adalah kita hanya duduk di rumah dan minum anggur atau menonton film," kata Baldwin, sebelum Jenner menjelaskan bahwa mereka menyeimbangkan satu sama lain dengan dinamika "yin dan yang".

Merenungkan naik turunnya persahabatan mereka, duta kecantikan bersih bareMinerals mengungkapkan bahwa dia menangis di kamar tidur tamu Kendall Jenner selama dua tahun berturut-turut.

"Aku merasa kamu dan aku engalaminya - apakah itu bisnis, diri sendiri, cinta, apa pun itu - aku merasa kita berdua telah melihat satu sama lain berkembang pada waktu yang berbeda," kata Jenner. "Kami telah berada di sana untuk satu sama lain melalui semua itu dan tidak membiarkannya menghalangi persahabatan kami."

"Kami baru saja melangkah lebih jauh dan sekarang kami akan pergi ke arah yang lebih menyenangkan," kata Baldwin, saat keduanya mengeluarkan dua botol Tequila 818 Jenner yang baru diluncurkan untuk permainan "Never Have I Ever: Friendship Edition."

Selama klip tersebut, teman-teman mengungkapkan bahwa mereka berdua memiliki pria yang menulis lagu tentang mereka, mencium pria yang sama dan diam-diam membaca pesan teks pasangan mereka.

"Tentu saja," kata Baldwin tentang yang terakhir. "Apakah saya pernah melakukannya? Ya. Apakah saya melakukannya sampai hari ini dan apakah saya akan melakukannya? Tidak, karena saya tahu tidak ada yang bisa dilihat."

Mereka juga berbagi bahwa tidak satu pun dari mereka pernah berselingkuh atau melakukan one night stand sebelumnya, tetapi mereka berdua bertengkar secara fisik dengan saudara kandung. "Kakakku menikamku dengan pisau," gurau Jenner, meskipun dia tidak mengungkapkan yang mana.

Setelah mengupload obrolannya dengan Jenner ke saluran barunya, Hailey Baldwin membagikan klip lain pada hari Jumat yang membahas tentang rutinitas perawatan kulit paginya. "Bangkit dan bersinar! Ini cerah dan awal hari kerja yang besar bagi saya, yang berarti sudah waktunya bagi kulit saya untuk siap-siap juga," tulis model itu dalam deskripsi video, yang membawa penggemar melalui rutinitas hariannya. Dia akan terus memposting video baru pada hari Rabu sepanjang 2021.