Gaya Edgy Celine Evangelista dengan Mini Dress dan Boots, Mirip Jlo?

TEMPO.CO, Jakarta - Celine Evangelista tampil edgy dalam pemotretan baru-baru ini. Dia membagikan beberapa tampilan dari pemotretan itu melalui laman Instagram-nya. Dalam unggahan itu terlihat dia mengenakan padu pada mini dress dan sepatu boots.

"Jenny From The Block," tulisnya dalam keterangan foto yang diunggah, 7 Maret 2021. Jenny From The Block merupakan salah satu lagu hits yang dipopulerkan Jennifer Lopez atau JLo pada tahun 2002.

Celine mengenakan busana rancangan Diana Couture. Desainer Diana M Putri dalam unggahan Instagram-nya menjelaskan bahwa Celine mengenakan cape bulu warna ungu dan hitam dipadankan dengan mini dress sequin. Untuk alas kakinya, dia mengenakan sepatu boots tali warna-warni yang tingginya di atas paha. Sedangkan aksesori untuk melengkapi tampilannya adalah anting panjang koleksi Dari Terre.

Di unggahan lainnya, Celine menunjukkan tampilan close-up makeup-nya. MakeupartistDanyBarca memberikan sentuhan flawless dengan sentuhan nude untuk lipstiknya dan eyeshadow bernuansa oranye lembut. Sementara rambutnya ditata dengan model kuncir kuda.

Selain mengunggah foto-foto dari pemotretan, Celine juga mengunggah video singkat. Dia menyematkan kutipan milik Michelle Obama dalam keterangan unggahannya. "There is no limit to what we, as a woman, Can Accomplish. M.O, (tidak ada batasan untuk kita sebagai perempuan dapat mencapai sesuatu)," tulisnya.

Kembali pada penampilan edgy Celine Evangelista dengan mini dress dan sepatu boots, beberapa netizen ikut memberikan pujian, termasuk aktris Alice Norin. "Bener, JLO Banget," tulisnya. Selain pujian netizen juga memberikan dukungan untuk Celine yang sedang menghadapi permasalahan keluarga dengan suaminya Stefan William.