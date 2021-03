Jennifer Bachdim Mengalami Demam dan Payudara Bengkak karena ASI Berlebih

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Bachdim memberikan air susu ibu atau ASI kepada anak ketiganya, Kiyoji Kaynen Bachdim, yang lahir pada awal Maret 2021. Perjalanan menyusuinya tak selalu berjalan mulus. Belum dua minggu, istri pesepak bola Irfan Bachdim itu mengalami demam akibat produksi ASI-nya yang terlalu banyak.

Model 33 tahun itu menceritakan pengalamannya itu dalam sebuah unggahan di Instagram Story, Rabu, 10 Maret 2021, dengan memperlihatkan fotonya yang sedang menyusui.

“Menyusui itu indah namun menantang. Saya menghasilkan banyak ASI yang membuat payudara saya bengkak dan sakit. Meskipun Kiyoji menyusu dengan sangat baik, setiap 2-3 jam saya mengalami luka dan payudara nyeri,” tulis dia di unggahan itu.

Bukan hanya nyeri, dia juga mengalami demam yang dia rasakan sejak malam sebelumnya. “ASI dan tubuh saya harus menyesuaikan dulu dan itu akan memakan waktu,” kata dia.

Dilansir dari Very Well Family, pembengkakan payudara karena produksi ASI yang terlalu banyak normal terjadi pada minggu pertama atau kedua setelah melahirkan. Peningkatan aliran darah ke payudara bersamaan dengan lonjakan suplai ASI sering kali menyebabkan payudara menjadi terlalu penuh. Tapi masalah ini akan berakhir dalam hitungan hari asalkan kebiasaan menyusui diteruskan. Lama kelamaan produksi ASI juga akan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bayi.

Jennifer juga mengatakan sedang mengalami masa-masa yang sangat lelah. Dia harus terbangun setiap dua atau tiga jam sekali untuk menyusui. Apalagi dia saat ini tidak ditemani Irfan Bachdim yang harus membela PSS Sleman di musim turnamen yang baru dimulai lagi setelah setahun libur.

Meskil kelelahan, Jennifer mengaku bahagia dengan rutinitas barunya. Semua lelah, kurang tidur, dan kesakitan yang dia alami terbayar ketika melihat anaknya tertidur pulas dengan perut kenyang.

Dia juga memiliki dua anak lain, Kiyomi dan Kenji, yang selalu mendukungnya. “Sweetest sister dan brother!! While mama isn’t feeling so well, they sing and dance for Kiyoji,” kata dia dalam unggahan lain.

Jennifer Bachdim melahirkan Kiyoji di Bali pada 1 Maret 2021. Seperti kedua anaknya terdahulu, dia juga berkomitmen memberikan ASI eksklusif untuk Kiyoji.