Single Bahagia, Luna Maya : Perempuan Jangan Takut Memilih Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Luna Maya memilih menjadi single dua tahun belakangan. Meski demikian, dia tak pernah kesepian. Dia menikmati hidup dengan pergi berlibur, main film, dan menjalankan bisnis.

Di vlog "Luna Maya 'Kemungkinan untuk Ariel Masih Ada'" yang tayang di chanel YouTube Rio Motret KlikKulik, Rabu, 3 Maret 2021, Luna bercerita bahwa setelah putus dengan kekasih terakhirnya lebih dari dua tahun lalu, dia berniat ingin sendiri selama minimal satu tahun. Dia tak ingin dekat dengan laki-laki mana pun, kecuali teman. Tak ingin ada dalam satu hubungan. Dia hanya ingin menikmati dirinya sendiri.

"Kadang-kadang gue pengen bilang sama perempuan bahwa jangan takut untuk milih sendiri. Perempuan punya pilihan kok dan saya memilih untuk seperti ini. Itu pilihan saya. Dan mungkin dari Tuhan juga belum dikasih timing yang tepat untuk bertemu orang yang tepat yang sama-sama tergerak hatinya," ujar perempuan 36 tahun ini.

Menurut dia setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda-beda. Dan proses itu harus dihargai.

"Nggak boleh kita judge, terutama soal pernikahan. Apalagi perspektif dan pemikiran orang tentang pernikahan pasti beda-beda. We have to respect that," dia menambahkan.

Baca juga: Luna Maya Bagi Tips Berlibur Aman dan Nyaman saat Pandemi

Bagi dia sendiri, pernikahan adalah companionship (persahabatan). Itu lebih penting daripada seremonial atau pesta pernikahan itu sendiri.

"Kalau companionship itu tidak ada dalam relationship dan juga komunikasi yang baik tidak ada, percuma," kata dia.

Tapi dia tak memungkiri pernah punya pernikahan impian. Tapi sekarang, dia hanya memilih mencari pasangan yang mau tua bersama. Dia tak mempermasalahkan pernikahan tanpa pesta, bahkan jika hanya di Kantor Urusan Agama.

"Orang melihat pernikahan itu seremonial, memberikan statement bahwa ini sudah tidak sendiri. Tapi kalau buatku, pernikahan adalah menyatukan dua orang untuk berkomitmen untuk tua bersama. Itu kan butuh effort yang lebih daripada sebuah pernikahan besar-besaran. Tapi kalau dikasih nggak nolak juga," kata dia tertawa.

Ditanya soal tipe pasangan ideal, Luna Maya mengatakan bahwa dia suka laki-laki Asia karena dia menyukai budaya Timur. Soal usia, dia tak terlalu masalah. Laki-laki yang lebih muda pun tak jadi soal asalkan dewasa.