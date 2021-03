Serunya Chelsea Olivia dan Kedua Anaknya Membuat Camilan Roti Abon

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie memasak bersama kedua anaknya Nastusha Oliva Alinskie dan Dante Olivier Alinskie, dalam vlog Youtube Alinskie Family. Mereka memasak menu camilan, Roti Abon yang simpel, mudah dibuat dan bahannya pun sederhana.

“Hari ini kita mau bikin sesuatu yang simpel, enggak pakai kompor tapi oven,” ujar Chelsea menambahkan menu ini cukup ramah bagi para ibu seperti dirinya. “Kalau punya dua anak, enggak ada waktu lama untuk ribet.”

Chelsea dan Nastusha terlihat kompak memakai busana kembar. Keduanya memakai dress lengan pendek model serut berwarna abu-abu yang bagian lengannya berbentuk puff. Sedangkan Glenn bergaya kasual mengenakan sweater putih, dan Dante memakai romper warna biru muda.

Bahan-bahan yang disiapkan untuk membuat Roti Abon ala Alinskie Family, antara lain roti tawar putih, keju slice, abon, 1 butir telur, kental manis dan mayonnaise. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencampur kental manis dan mayonnaise sesuai selera.

Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie serta kedua anaknya, Nastusha dan Dante membuat camilan Roti Abon bersama. Youtube.com/Alinskie Family

Nastusha yang sedang mengaduk telur, ia kemudian membantu ibunya mencampur kedua bahan pertama itu. Namun, saat mencampur bahan-bahan, Dante yang digendong Glenn Alinskie gumoh. Nastusha pun kaget, karena ia terkena gumoh adiknya. Dengan sigap, Chelsea mengeluarkan tisu dari kantong bajunya, lalu membersihkan sisa gumoh di mulut Dante dan baju Nastusha.

Chelsea kemudian melanjutkan dengan memotong roti tawar menjadi empat bagian, dan disusun menjadi 3 tumpuk. Setelah itu dia mengoleskan campurna mayonnaise ke atas roti, lalu dilapisi dengan keju slice yang sudah dipotong, tumpuk lagi dengan roti di atasnya menjadi 3 lapis.

Sesekali Chelsea mengecek kondisi Dante usai gumoh, yang masih digendong Glenn dengan berganti-ganti posisi. “Itu antara nyaman dan tidak, makanya muntah anak aku,” ujarnya. Sementara Dante terlihat tenang digendong Glenn sambil memperhatikan sekelilingnya.

Baca juga: Chelsea Olivia Mengalami Saluran ASI Tersumbat, Ini Gejala dan Cara Mengatasinya

Roti abon buatan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie. Youtube/Alinskie Family

Setelah roti dilapisi mayonnaise dan keju, langkah selanjutnya melapisi roti dengan telur sebelum dimasukan ke dalam oven. “Semakin banyak semakin enak,” tambah Chelsea. Selanjutnya panggang roti selama 15-20 menit dan angkat. Terakhir, roti yang sudah dipanggang diolesi campuran mayonnaise, lalu dibaluri abon pada keempat sisinya. Roti Abon pun siap disajikan.

“Saatnya mencoba, crunchy, ini enak banget, kamu enggak mau coba, satu gigit saja,” ujar Glen sambil menggoda Chelsea untuk mencoba roti Abon. Namun sayang, anggota BBB itu tak ingin mencobanya lantaran ia masih menyusui dan Dante alergi dengan produk dairy.

Chelsea Olivia menambahkan cara membuat roti abon ini simpel, bisa buat snack juga. Di dalamnya terdapat lemak, protein serta karbohidrat. “Silakan coba di rumah karena ini so so so simple,” ujarnya.