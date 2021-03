Chloe Zhao Wanita Asia Pertama yang Menang Sutradara Terbaik Golden Globes 2021

Chloe Zhao jadi perempuan Asia pertama yang berhasil menjuarai Kategori Best Director Golden Globe 2021 (Caviar, Highwayman Films)

TEMPO.CO, Jakarta - Chloe Zhao memenangkan Golden Globes 2021 kategori Sutradara Film Terbaik untuk film Nomadland. Ini menjadikannya sebagai wanita Asia pertama yang memenangkan penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut datang 37 tahun setelah Barbra Streisand memenangkan Sutradara Terbaik pada tahun 1984 untuk Yentl, terakhir kali seorang wanita membawa pulang piala untuk penyutradaraan.

Menurut Newsweek, Ang Lee adalah satu-satunya pembuat film keturunan Asia yang memenangkan penghargaan Sutradara Terbaik di Golden Globes. Dia memenangkannya dua kali, dengan Crouching Tiger, Hidden Dragon pada 2001 dan Brokeback Mountain pada 2006.

Chloe Zhao, lahir dan besar di Beijing, menghabiskan waktu di London dan Los Angeles sebelum kuliah di New York University. Dengan kemenangan ini, wanita 38 tahun itu bisa menjadi yang terdepan untuk Sutradara Terbaik di Academy Awards. Film Nomadland, yang dibintangi oleh Frances McDormand, telah menerima sambutan hangat, dan Zhao telah menerima penghargaan sutradara terbaik dari organisasi kritikus seperti Perhimpunan Kritikus Film Nasional, Asosiasi Kritikus Film Los Angeles. dan Lingkaran Kritikus Film New York.

Melansir laman Instyle, Golden Globes juga membuat sejarah tahun ini dengan mengakui tiga wanita dalam kategori sutradara untuk pertama kalinya dalam sejarah acara penghargaan, yaitu Zhao, sutradara One Night in Miami, Regina King, dan sutradara Wanita Muda yang Menjanjikan Emerald Fennell.

Nomadland adalah film ketiga Zhao setelah Songs My Brothers Taught Me tahun 2015 dan The Rider tahun 2017. Film berikutnya adalah Marvel's Eternals yang sangat ditunggu-tunggu, dibintangi oleh Angelina Jolie, yang saat ini akan dirilis pada 5 November 2021.

"Saya bukan tipe pembuat film yang hanya membuat film," kata Chloe Zhao dalam wawancara dengan IndieWire tahun lalu. "Saya harus jatuh cinta dengan materi pelajaran saya dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Seseorang pernah berkata kepada saya bahwa gairah tidak bertahan, tetapi rasa ingin tahu. Saya harus bersemangat dengan hal-hal kecil yang saya temukan di sepanjang jalan."

Untuk melengkapi kemenangan Chloe Zhao, film Nomadland juga memenangkan kategori Best Piscture dalam Golden Globes 2021.