Golden Globes 2021, Emma Corrin dan Para Pemenang Bergaya Glamor meski di Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Globes 2021 digelar secara virtual di Beverly Hills, California, Amerika Serikat, Minggu, 28 Februari 2021 atau Senin pagi waktu Indonesia. Tak semua nominasi atau tamu hadir di lokasi acara, kebanyakan mereka menyaksikan dari rumah.

Bahkan para pemenang pun menerima penghargaan dan menyampaikan pidato kemenangannya melalui video. Meski demikian, mereka pun tampil paripurna di momen bersejarah ini.

Berikut gaya para selebriti penerima peghargaan Golden Globe 2021

1. Emma Corrin

Emma Corrin menerima penghargaan Golden Globe 2021 kategori Best Actress in a TV Series, Drama untuk perannya sebagai Putti Diana di The Crown (Instagram/@emmalouisecorrin)

Emma Corrin meraih penghargaan Golden Globe pertama dalam Best Actress in a TV Series, Drama, untuk perannya sebagai Putri Diana di The Crown. Aktris berusia 25 tahun itu tidak hadir di karpet merah, tetapi penampilannya untuk Golden Globes tahun ini begitu spesial. Dia mengenakan gaun berkerah lebar yang mengingatkan pada tren fashion di tahun 1980-an, ketika Putri Diana sedang berada di puncak popularitasnya.

Corrin mengenakan gaun MiuMiu lengan panjang dengan kerah bergelombang yang nyentrik ala Ratu Elizabeth. Sebagai penghargaan untuk Putri Diana yang sering mengenakan pakaian dengan bahu terstruktur di era 1980-an, gaun Corrin juga dirancang lebar.

2. Andra Day

Andra Day menang penghargaan Golden Globe 2021 di kategori Best Actress in a Motion Picture (Instagram/@andradaymusic)

Andra Day menang untuk kategori Best Actress in a Motion Picture untuk perannya di The United States vs.Billie Holiday Hulu. Dia tampil menonjol mengenakan gaun koleksi Chanel Haute Couture Summer 2021 berwarna abu-abu panjang dengan detail korset macrame payet, bordir, garis leher gaya halter, dan tulle yang menyapu lantai.

Day memasangkan gaun couture dengan riasan glam yang halus, yang meliputi alis tebal, eyeshadow warna sampanye berkilau, tulang pipi yang disorot dengan cantik, dan bibir merah tua yang berani.

Aksesori aktris untuk malam itu juga sama memukau, terdiri dari anting Chanel Brins de Diamanta, gelang Legende de Blé ', dan kombinasi cincin Commanding, cincin Lion Astral, dan cincin mini Coco Crush.

3. Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy memenangkan penghargaan Golden Globe 2021 kategori Best Actress in a Series, Limited-Series, or TV Movie (Instagram/@luxurylaw)

Anya Taylor-Joy memilih gaun Dior Haute Couture berwarna hijau untuk menerima penghargaan di kategori Best Actress in a Series, Limited-Series, or TV Movie untuk perannya di The Queens Gambit. Penampilannya tambah glamor dengan perhiasan dari Tiffani & Co. senilai lebih dari US$ 1 juta atau Rp 14 miliar, terdiri dari liontin, anting, dan cincin yang semuanya terbuat dari platinum dan berlian.

4. Gillian Anderson

Gillian Anderson menang penghargaan Golden Globe 2021 di kategori Best Performance by an Actress in a Television Supporting Role untuk perannya sebagai Margaret Thatcher di The Crown (Instagram/@gilliana)

Setelah tampil dengan piama di kamarnya, Gillian Anderson berganti pakaian dengan gaun halter neck Christian Dior dengan lambang tengkorak di bagian korset. Aktris 52 tahun itu menang di kategori Best Performance by an Actress in a Television Supporting Role untuk perannya sebagai Margaret Thatcher di The Crown. Secara khusus, dia mengucapkan terima kasih kepada tim penata rambut dan makeupnya yang sukses mengubah dia sebagai perdana menteri Inggris di serial Netflix itu.

5. Jodie Foster

Jodie Foster sebagai Best Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture di Golden Globes 2021 (Instagram/@samanthamcmillen_stylist)

Jodie Foster yang memenangkan kategori Best Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture untuk perannya di film The Mauritanian tampil santai mengenakan piama Prada. Duduk di sofa bersama pasangannya, Alexandra Hedison, dan anjinganya, Jodie tampi dengan riasan minimalis dan perhiasan dari Neil Lane untuk Golden Globes 2021.