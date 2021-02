Doa Mutia Ayu untuk Putrinya yang Berulang Tahun Ke-1

TEMPO.CO, Jakarta - Mutia Ayu merayakan ulang tahun pertama putrinya, Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo, pada Minggu 28 Februari 2021. Dia membagikan beberapa momen perayaan ulang tahun itu yang digelar sederhana di rumah, melalui laman Instagram-nya.

Mutia Ayu nampak berpose dengan Gewa yang ditutupi wajahnya di depan kue ulang tahun bertema putri duyung. Dalam keterangan unggahannya, dia lebih dulu menceritakan momen kelahiran putrinya setahun yang lalu. "Jam 10 malam adalah detik-detik dimana bunda berjuang untuk kelahiran Gewa di Rumah Sakit Pondok Indah di temani Ayah di Ruangan Hijau," ujarnya.

Dia melanjutkan putrinya tepat pada jam 22:55 WIB. "Gewa lahir ke Bumi membawa suka cita untuk saya dan suami saya tercinta Glenn Fredly," tambahnya seraya menandai akun dokter yang sudah membantu persalinannya.

Foto berikutnya yang dibagikan dia menunjukkan dekorasi dan kue ulang tahun Gewa. Dia memilih tema putri duyung serta nuansa pastel seperti pink, hijau tosca, kuning, ungu, dan biru muda pada dekorasi dan balon-balon hiasanya. Nuansa pastel juga terlihat dari busana yang dikenakannya. Mutia nampak mengenakan kemeja oversized berwarna biru muda. Sedangkan Gewa mengenakan atasan pink dan rok kotak-kotak senada, serta dress pink yang bagian bawanya model rok tutu berwarna tosca.

Baca juga: Mutia Ayu Bahagia Gewa Bisa Mengucap Kata Bunda di Usia 7 Bulan

Di bagian akhir keterangannya, Mutia Ayu merapalkan doa untuk putri tercintanya. "Selamat ulang tahun Gewa Atlana syamayim Latuihamallo, enggak berasa sudah satu tahun," ujarnya. Dia berharap ketika putrinya kelak melihat unggahannya ini, dia ingin Gew mengetahui bahwa dia sangat bangga dan bersyukur memilikinya. "Gewa adalah Anugrah terindah dari Tuhan untuk Bunda dan Ayah. Gewa anak antariksanya Ayah, Selalu rendah hati dan bijaksana ya. Ayah dan Bunda sayang sama Gewa."

Mutia Ayu mengunggah foto anak pertamanya dengan Glenn Fredly, Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo, di Instagram, Kamis, 25 Februari 2021. Instagram/@mutia_ayuu

Beberapa hari sebelum ulang tahun putrinya, Mutia Ayu mengunggah foto Gewa saat berdiri di salah satu sudut favoritnya. Dalam keterangan unggahanya, dia bersyukur putrinya tumbuh dan berkembang dengan baik. "Setiap hujan Gewa suka diem di spot ini, suka bawel ngomong sendiri. Sebentar lagi Gewa satu tahun, Bunda bersyukur dengan pertumbuhan Gewa yang luar biasa dan mengagumkan. Love you much more Ge," tulisnya.