Mandy Moore Ungkap Makna Nama Anak Laki-lakinya August Harrison

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore mengungkap makna manis di balik nama putranya, August Harrison. Aktris This Is Us, itu berbagi foto bayi yang baru lahir tidur dengan selimut abu-abu kecil dengan namanya tersulam di atasnya, menulis bahwa Agustus adalah bulan dia dan suaminya Taylor Goldsmith mengetahui bahwa mereka memiliki seorang putra.

"Itu Agustus lalu ketika Taylor Goldsmith dan saya mengetahui kami memiliki anak laki-laki (itu juga bulan kelahiran Taylor) dan kami selalu menyukai nama itu ... jadi itu diselesaikan sangat awal di buku kami," tulis Moore dalam keterangan foto itu.

Melansir laman People, selimut tersebut ternyata adalah hadiah dari Goldsmith untuk ulang tahun pasangan tersebut dan memiliki nilai yang lebih sentimental. "Kemudian untuk ulang tahun kami di bulan November, T menghadiahkan saya selimut ini dengan" A "(untuk Amanda) yang terbuat dari bahan ekstra dari gaun pengantin saya dan" T "(untuk Taylor) dari kemeja pernikahannya," tulisnya. "Terasa seperti penggabungan yang sangat pas dari seluruh cerita kita. Aku tidak sabar untuk meneruskan ini ke August kita yang manis suatu hari nanti."

Pasangan itu mengumumkan kelahiran bayi itu di Instagram pada hari Selasa, 23 Februari 2021, dan berbagi bahwa nama lengkapnya adalah August Harrison Goldsmith.

"Gus ada di sini. Anak manis kita, August Harrison Goldsmith," tulis Moore. "Dia tepat waktu dan tiba tepat pada waktunya, sangat menyenangkan orang tuanya. Kami siap untuk jatuh cinta dengan berbagai cara baru, tapi itu melampaui apa pun yang pernah kami bayangkan."

Pengumuman kelahiran bayi Moore datang beberapa minggu setelah dia mengungkapkan bahwa rencana kelahirannya harus diubah. "Trombosit saya turun secara eksponensial selama kehamilan dan sayangnya mengubah 'rencana' kelahiran saya," tulisnya di Instagram pada awal Februari.

Mandiri Moore, yang mengumumkan bahwa dia hamil pada bulan September, telah terbuka tentang kesulitan trimester pertama dan kesuburannya. Dalam wawancara Janurary dengan Romper, penyanyi itu mengatakan dia "sangat ragu" untuk percaya bahwa dia hamil karena masalah masa lalu dengan rahimnya.

"Saya agak menahan napas sampai 12 minggu," kata Mandy Moore pada saat itu, menambahkan bahwa pada trimester ketiganya, dia memiliki momen "itu nyata": "Hal-hal kecil membuat saya tertarik. Seperti, saya sedang membeli secara online dot kemarin dan saya baru saja menoleh ke suami saya dan saya seperti, 'Ini nyata.' Akan ada manusia kecil yang membutuhkan empeng. "