Cara Kim Kardashian Menjelaskan Rencana Perceraian kepada North West

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana perceraian Kim Kardashian dan Kanye West, sudah tersebar di media. Namun, tak semua anaknya tahu. Hanya North West, anak sulung mereka, yang mengetahui kabar ini.

North West diberitahu langsung oleh Kim. Menurut sumber, Kim duduk bersama North dan berbicara empat mata tentang perceraian ini.

North dilaporkan cukup mengerti dengan keputusan orang tuanya setelah bintang Keeping Up with the Kardashians dan rapper itu diberitakan berjuang untuk pernikahan mereka selama setahun terakhir. Bahkan mereka telah tinggal di negara bagian yang terpisah.

“Anak-anak yang lebih kecil tidak tahu apa yang terjadi, tapi North tahu. Kim mendudukkannya sendiri untuk memberitahunya, tapi anak yang lebih kecil tidak diberi tahu,” kata satu sumber kepada HollywoodLife, dikutip Senin, 22 Februari 2021.

“Kim dan Kanye sudah lama hidup seperti ini. Tahun lalu persis seperti ini di mana mereka menjalani kehidupan terpisah baik secara fisik maupun emosional, jadi apakah ada dokumen atau tidak, mereka tidak hidup dalam situasi perkawinan konvensional," kata sumber itu.

Meski telah mengetahui kondisinya, kabar perceraian ini disebut tidak mengubah anak-anak pasangan itu. “Mungkin bisa sedikit lebih mudah karena sekarang pengacara bisa menangani apa saja. Bagaimanapun juga, hubungan mereka sangat tegang, tetapi mereka ingin mencoba melakukan yang terbaik dalam mengasuh bersama. ”

Selain North, Kim dan Kanye memiliki tiga anak lainnya, yaitu Saint, 5, Chicago, 3, dan Psalm, 1.

Meski berpisah, Kim dan Kanye ingin tetap dekat dengan anak-anak. Sumber lain mengatakan bahwa Kanye West ingin memiliki tempat tinggal di Los Angeles agar bisa dekat dengan mereka, meski lebih banyak menghabiskan waktu di peternakan mereka di Wyoming.

“Dia sangat membenci LA karena paparazi, kebisingan, dan kerumunan orang. Dia suka diisolasi dengan tim yang sangat kecil di sekitarnya. Saat itulah dia paling kreatif dan paling bahagia," ujar sumber itu.

Kim Kardashian secara resmi mengajukan gugatan cerai dari Kanye pada 19 Februari setelah hampir tujuh tahun menikah. Tak satu pun dari mereka yang berbicara secara terbuka tentang perpecahan itu. Kim juga dilaporkan meminta hak asuh fisik dan hukum bersama atas anak-anak tersebut dan berencana menjalani co-parenting atau pengasuhan bersama yang sehat untuk keempat anak mereka.