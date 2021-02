6 Makanan yang Memicu Jerawat, Paling Umum Gula Tambahan

TEMPO.CO, Jakarta - Hampir semua orang pernah memiliki masalah dengan jerawat di wajah. Cara paling mudah mengatasinya adalah mengobatinya dengan krim dari dokter atau obat-obatan alami. Tapi, obat-obatan yang cocok dengan satu orang belum tentu cocok dengan orang lainnya.

Alih-alih mencari obat jerawat yang cocok, cobalah mencegahnya dari dalam. Menurut sebuah penelitian yang dikutip eatthis.com, jerawat ada hubungannya dengan pola makan. Penelitian yang diterbitkan di International Journal of Dermatology itu mengungkap enam faktor makanan yang mempromosikan jerawat.

Jadi, apa saja enam faktor makanan yang bisa menyebabkan Anda berjerawat? Ini termasuk makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi seperti sirup beras merah, beban glikemik tinggi seperti nasi putih dan pancake, produk susu seperti es krim, makanan cepat saji, kurangnya sayuran mentah, dan cokelat.

Karena kulit setiap orang berbeda, jadi faktor pemicu jerawat juga mungkin akan berbeda. Namun, jika Anda menjauhi faktor-faktor makanan yang bermasalah ini dan terus memakan sayuran mentah, kemungkinan besar akan muncul perbedaan.

"Untuk pasien saya yang berjerawat, saya selalu menekankan bahwa makanan dan diet hanyalah salah satu aspek pengobatan, terutama karena perubahan genetik dan hormon berperan besar bagi sebagian orang yang berjerawat," kata Rajani Katta, penulis "Glow: The Dermatologist's Guide to a Whole Foods Younger Skin Diet" kepada eat this not that! dalam sebuah wawancara. "Karena itu, kami tahu bahwa makanan dan pola makan tertentu bisa memicu jerawat."

Baca juga: Memang Bisa Jerawat Sembuh dalam Sehari? Cek Cara yang Tepat

Katta mencatat bahwa suplemen protein whey dan tambahan gula adalah penyebab paling umum jerawat untuk orang dari segala usia. Selain itu, jika Anda khawatir dengan penuaan dini, dia menyarankan untuk menghindari makanan yang akan meningkatkan kadar gula darah, karena ini dapat menyebabkan kulit kehilangan elastisitas.

"Jadi itu berarti membatasi sebanyak mungkin gula tambahan dan karbohidrat olahan," saran Katta.

Jadi makanan apa yang harus Anda makan untuk meningkatkan kesehatan kulit? Selain sayuran mentah, sayuran yang dimasak juga dapat membantu, seperti halnya buah-buahan dan makanan tinggi asam lemak (seperti salmon). Faktor pelindung jerawat ini dapat membantu menjaga kulit tetap bersih dan bebas jerawat.