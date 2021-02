Aurelie Moeremans Bagikan Tips Mengatasi Masalah Self-esteem

TEMPO.CO, Jakarta - Aurelie Moeremans membagikan tips untuk netizen yang memiliki masalah dengan self-esteem. Di unggahan Instagram-nya, Aurelie mengaku sejak kecil memiliki masalah dengan self-esteem. Menurutnya banyak faktor yang membuatnya jadi kurang percaya diri.

"Dari bullying di sekolah sampai omongan-omongan orang terdekat aku yang tanpa mereka sadari, itu affect aku sampai dewasa," ujarnya dalam keterangan foto yang diunggah pada Jumat 12 Februari 2021. "Sekarang sudah jauh lebih baik, walaupun aku belum menjadi orang paling pede se-dunia, tapi udah beberapa tahun terakhir aku belajar untuk mencintai diri aku lebih lagi."

Aurelie mengatakan ia ingin membagikan hal-hal yang ia pelajari untuk mengatasi masalahnya dengan self-esteem. "Siapa tau diantara kalian ada yang punya masalah dengan self-esteem," ujarnya.

Tips pertama yang dia bagikan adalah jangan membandingkan kehidupan atau diri sendiri dengan orang lain. "Orang-orang yang terlihat selalu sempurna atau hidupnya selalu happy & sukses di Instagram pun pasti punya insecurities, problems and flaws. Mereka hanya tidak menunjukkan," lanjutnya.

Dia mencontohkan, banyak netizen yang menyebut dirinya sebagai panutan. Misalnya untuk bentuk tubuh atau kecantikan kulitnya. Namun dia mengatakan hal itu tidak nyata. "Itu karena aku selalu post pose aku yang bagus, atau post selfies pas lagi mulus aja ( itu juga kalo aku enggak retouch lagi dengan FaceApp)," ujarnya. Tapi aku mau coba lebih real lagi kedepannya karena aku engga mau bikin some of you lebih enggak pede lagi."



Seperti dalam foto yang dia unggah itu, wajah Aurelie terlihat polos tanpa makeup serta terlihat beberapa jerawat muncul. "Nih, kalian bisa lihat, aku juga kadang break out.. Just like some of you.. and that’s okay! We’re still beautiful," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Aurelie mengunggah tulisan berupa jurnalnya bersyukur. Dia sedang membiasakan diri untuk menuliskan hal-hal yang membuatnya bersyukur setiap malam sebelum tidur. "Contohnya, Hari ini aku bersyukur karena bisa berkumpul sama keluarga..' Atau mungkin 'hari ini aku bersyukur karena aku dikasih kesehatan', atau 'karena masih dikasih bernafas sama Tuhan'.. Bisa apapun," ujarnya.

Menurutnya, dengan melakukan itu bisa menjadi orang yang lebih positif dan lebih fokus dengan miliki kita sendiri, dan melatih diri untuk menjadi orang yang lebih bersyukur.



Sebelum mengunggah jurnal bersyukur, Aurelie mengunggah foto selfie dirinya yang terlihat sedih. Rambutnya basah dan matanya terlihat sembab. "Makasih untuk semua yang sudah care & nanya aku kenapa di comments dan DM, aku baik-baik kok, swear!

Waktu itu memang lagi mellow dan pengen aja ngepost. Nothing serious kok, asli," katanya.

Meski ia mengaku hal itu tidak seperti dirinya, Aurelie Moeremans ingin memberi tahu bahwa semua orang bisa dalam kondisi buruk dengan masalahnya masing-masing. "Even orang-orang yang selalu senyum ceria & terlihat happy selalu di sosmed! And it’s totally okay not to be okay, jangan lama-lama aja tapi, Life’s too short to be anything but happy," tandasnya.