Valentine Day, Kim Kardashian, Kylie dan Kendall Jenner Jadi Model Bikini

TEMPO.CO, Jakarta - Kakak beradik keluarga Kardashian Jenner tampil bersama untuk promosi koleksi bikini Valentine Day. Kim Kardashian West, Kendall Jenner dan Kylie Jenner masing-masing berbagi foto dan cuplikan di balik layar dari kampanye mendatang mereka untuk koleksi SKIMS Fits Everybody Valentine's Day.

Kim Kardashian adalah orang pertama yang mengumumkan peluncuran baru mereknya, berbagi foto dari tiga bersaudara yang berpose di podium merah muda dengan pakaian dalam merah di Instagram. Dia juga memasukkan cuplikan film dirinya makan krim kocok untuk kampanye seksi, yang jatuh pada Hari Valentine dan diambil di depan latar belakang lateks merah muda.

"Bersiaplah untuk peluncuran koleksi terpanas kami," ujarnya dalam keterangan, menandai fotografer Sandy Kim. "Koleksi kapsul intim seksi edisi terbatas ini terbuat dari bahan Fits Everybody kesayangan kami dan hadir dalam 2 warna baru yang berani: Poppy dan Cherry Blossom. Hadid di Hari Valentine, Minggu 14 Februari pukul 09.00 PT / 12.00 ET eksklusif di SKIMS.COM di ukuran XXS - 4X. "

Penggemar yang ingin mendapatkan karya baru dapat bergabung dalam daftar tunggu di skims.com.

Bintang Keeping Up with the Kardashians itu juga memposting video ke Instagram Story-nya saat dirinya yang sedang merias wajah sebelum syuting. Sementara Kendall Jenner terlihat terlihat berpose di belakangnya. "Lihat manusia sempurna itu. Seperti apa? Bagaimana aku bisa melakukan pemotretan dengannya?" Kata Kim tentang adik supermodelnya. "Ingatkan saya untuk tidak pernah melakukan pemotretan dalam balutan pakaian dalam dengan Kendall."

"Sungguh gila betapa sempurnanya dia," tambah Kim.

Sementara itu, Kendall berbagi beberapa foto solo dan selfie cermin dengan bra merah, celana dalam yang serasi dan high heels transparan. "vday akan datang di balik layar dari koleksi Skims," tulisnya di unggahanya

"Sempurna" Kylie Jenner menulis di bagian komentar. "KENDALL ELISABETH !! wow," penata rambut model lama Jen Atkin menambahkan, bercanda, "Aku ingin tahu apakah ada yang melihat betapa berkilau bagian belakang rambutku."

Anak bungsu dari keluarga Kardashian-Jenner juga berkontribusi pada pengambilalihan Instagram bertema Hari Valentine, memposting foto menggoda dan video gerakan lambat dirinya sedang makan kue dengan bralette bertali yang serasi dari koleksi mendatang. "Koleksi @skims paling seksi hadir 14/2," tulis Kylie Jenner dalam unggahanya.

Selain peluncuran koleksi Skims ini, Kim Kardashian fokus mengurus anak-anak dan keluarganya saat Valentine Day ini, karena dia dan suaminya Kanye West sedang mempersiapkan perceraian, sebuah sumber mengatakan kepada People pada hari Kamis, 11 Februari 2021.