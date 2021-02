Rutinitas Kecantikan dan Makeup Pevita Pearce, Penjepit Bulu Mata Wajib

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap wanita memiliki rutinitas khusus sebelum beraktvitas. Kali ini, Anda bisa mendapatkan inspirasi dari aktris Pevita Pearce yang membagikan ruitnitas kecantikan dan makeup di vlog Youtube, terbarunya.

Dia mulai rutinitas dari mengeringkan rambut dengan hairdryer, setelah setengah kering lalu dijepit untuk memudahkannya makeup. Sebelum mulai makeup, dia menggunakan pelembap. Ini hal yang tak boleh dilewatkannya. “Dari dulu umur 14 tahun, aku enggak pernah enggak pake moisturizer, karena kulit aku lumayan kering, aku pakai moisturizer tiap pagi dan malam,” ujarnya yang mengenakan tank top dilapisi outer hijau putih berumbai.

Pevita Pearce menunjukkan rutinitas kecantikan dan makeup di vlog Youtube-nya. Youtube.com/Pevita Pearce

Karena tampilan makeup kali ini untuk sehari-hari, Pevita tidak menggunakan foundation. Dia memilih menggunakan shimmer untuk memberikan efek glowing. “Biasanya dicampur foundation, karena lagi enggak mau pakai terlalu banyak makeup, pakai shimmer di bagian yang mau di-highlight,” ujarnya aktris film Sebelum Iblis Menjemput, sambil mengoleskan shimmer dari bagian bawah mata sampai ke atas tulang pipi.

Setelah itu dia membubuhkan compact powder di seluruh wajah. Pevita Pearce mengaku jika memiliki waktu lebih banyak dia akan menggunakan concealer, karena itu salah satu bagian penting dari ritual makeup-nya. “Cuma karena daily look, jadi aku akan tipis-tipis, tipis dan capcus, jadi enggak lama,” kata wanita 28 tahun ini.

Tak lupa ia memakai shading di bagian pipi dan rahang untuk menegaskan struktur wajahnya. Menurutnya dengan teknik makeup ini bisa membuat wajahnya terlihat lebih tirus. “Makeup so much fun, bisa bikin apa pun dengan makeup, apalagi dengan pengalaman aku syuting, makeup bukan Cuma terlihat baik, tapi ada makeup special effect yang keren banget, melukis di wajah, bikin luka, bengkak, pendarahan,” katanya, sambil melanjutkan membubuhkan blush on, lalu produk untuk shading yang dijadikan eyeshadow.

Pevita menyarankan untuk menggunakan penjepit bulu mata. Dia mengatakan alat ini bisa mengubah penampilannya dan memudahkan ketika mengaplikasikan maskara. “Kalau kalian belum pernah jepit bulu mata, enggak terbiasa, ini harus, karena kalau kita pakai maskara jepit dulu supaya bulu mata naik tidak turun-turun,” katanya.

Masih di bagian mata, Pevita kemudian merapikan alis, dengan mengisi bagian-bagian lais yang kosong. Dia kembali mengaplikasikan bedak untuk mengunci riasannya. Setelah itu dia mengaplikasian lipstik dengan cara mengambil produk dari tangkai kuas lipstik sedikit-sedikit lalu di-tap di bibir dengan jari.

Setelah makeup-nya lengkap dia menggunakan setting spray untuk mengunci keseluruhan produk. Dia melanjutkan mengeringkan rambutnya yang masih setengah basah. Sebelum menggunakan hairdryer dia mengaplikasikan krim pelingdung untuk melindungi rambutnya dari kerusakan. Lalu dia mulai menata rambut dengan gaya andalan.

“Aku hari ini buru-buru enggak punya banyak waktu untuk menata rambut, jadi ini go-to hairstyle aku,” katanya. Ia mulai membagi rambutnya menjadi dua bagian lalu sisir ke belakang. Dia membuat bun atau sanggul belakang pakai karet. Sisir lagi untuk merapikan rambut yang masih berantakan sehingga terlihat sleek.

Terakhir, dia menggunakan aksesori untuk membuat penampilannya terlihat girly. “Aku lagi suka banget pakai aksesori yang banyak,” katanya sambil memakai kalung tumpuk, anting, dan cincin. “Ini bikin aku merasa girly, mungkin akhir-akhir ini syutinmg enggak ada girly-nya.”

Eits, masih ada satu ritual lagi. Ini langkah terakhir rutinitas kecantikan dan makeup Pevita Pearce. “Final touch is mascara, no to much, but it’s there, done,” katanya. “Sangat simpel dan mudah, dan sekarang aku siap untuk belanja kebutuhan sehari-hati.”