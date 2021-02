Gigi Hadid Melahirkan Putrinya Secara Normal di Rumah, Dibantu Zayn Malik

TEMPO.CO, Jakarta - Gigi Hadid mengungkapkan proses persalinan putrinya, Khai, dengan pacarnya Zayn Malik, pada bulan September 2020. Dalam wawancara baru untuk majalah Vogue edisi Maret 2021, wanita 25 tahun itu dengam bangga bahwa ia menyebut dirinya "wanita hewan" karena berani melalui persalinan normal di rumah. Dia mengatakan bayi perempuannya lahir seminggu lebih dari hari perkiraan lahir, dan ia ingin menyambut anak pertamanya di dunia dengan damai.

"Ketika Anda melihat seseorang melakukan itu, Anda melihat mereka sedikit berbeda. Saya mungkin terlihat gila, sebenarnya," kata Hadid, berbagi bahwa saat itu dia ditemani, Zayn Malik, ibunya Yolanda Hadid, adiknya Bella Hadid, seorang bidan dan asistennya.

Daripada melahirkan di rumah sakit saat pandemi, Gigi Hadid merencanakan persalinan normal di rumah. Dia menyiapkan bak karet di kamar tidurnya, dan menjaganya dari anjing serta tiga kucingnya tidak menusuk secara tidak sengaja. Selain itu dia juga menyiapkan daftar musik khusus, yaitu dari film anak-anak 1995 The Indian in the Cupboard untuk menemaninya selama persalinan. "Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami bicarakan, tetapi pada saat itu kami menemukan lagu itu, kami berdua menyukainyai," kenangnya, seperti dilansir dari laman People

Dia juga mengungkapkan bahwa pacarnya, mantan anggota One Direction itu yang pertama menangkap bayinya saat lahir. "Bahkan tidak tahu bahwa dia keluar. Saya sangat lelah, dan saya melihat ke atas dan dia menggendongnya. Itu sangat lucu." Hadid menambahkan bahwa Zayn Malik merasa tidak berdaya melihatnya kesakitan. "Z seperti sangat tidak berdaya melihat orang yang Anda cintai kesakitan."

Ibu baru berkata bahwa dia harus mendorong dengan kuat selama persalinan. Dia juga mengakui bahwa itu menjadi rasa sakit paling gila dalam hidupnya. Namun dia menyadari bahwa rasa sakit itu memang harus dirasakannya. Gigi Hadid pun sempat bertanya bagaimana bedanya jika ia mendapatkan epidural. "Bidan saya menatap saya dan berkata, 'Kamu melakukannya. Tidak ada yang bisa membantumu. Lagipula kamu sudah melewati titik epidural, jadi kamu akan mendorong dengan cara yang persis sama di ranjang rumah sakit'," ujarnya.

Hadid ingat Malik dan keluarganya ketakutan menyaksikan persalinannya - dan dia dan Malik setuju untuk memberikan waktu sebelum merencanakan anak kedua. "Setelah itu, Z dan aku saling memandang dan berkata, 'Kita punya waktu sebelum melakukannya lagi!' " ujarnya.

Sejak kedatangan putrinya, Gigi Hadid telah memberikan penggemar sekilas tentang bayi perempuannya di media sosial. Dia baru-baru ini membagikan foto manis si kecil yang memegang jarinya, menulis dengan judul, "Gadisku!" Hadid juga telah memberikan rincian kepada penggemar tentang kehamilannya, termasuk saat dia mengetahui bahwa dia sedang hamil.