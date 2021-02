Gemas, Ryleigh dan Zayden Meniru Gaya Busana Barack dan Michelle Obama

TEMPO.CO, Jakarta - Selera gaya Barack dan Michelle Obama telah menginspirasi bahkan para fashionista paling muda sekalipun. Michelle Obama memberikan apresiasi kepada kedua anak yang berhasil meniru gayanya dan suaminya, saat pelantikan Joe Biden, Januari lalu, dalam unggahan di Instagram-nya.

Kedua anak itu bernama Ryleigh dan Zayden. Gaya mereka tampak secantik Barack Obama dan mantan ibu negara itu. Ryleigh Madison tampil mengenakan replika busana bernuansa plum Michelle Obama yang mengesankan dari desainer Amerika, Sergio Hudson. "Ryleigh & Zayden, kamu berhasil!" tulisnya di keterangan foto itu, seperti dilansir dari laman People.

Ryleigh juga sebelumnya meniru gaya Wakil Presiden Kamala Harris di foto lain, mengenakan setelan putih seperti yang Harris pakai saat memberikan pidato kemenangannya setelah memenangkan pemilihan pada bulan November bersama Biden.

Michelle Obama memilih tampilan monokrom dari Hudson untuk pelantikan, mengenakan turtleneck warna plum yang dipasangkan dengan celana flare yang serasi dan aksesoris dengan sabuk emas kebesaran. Dia melengkapi penampilannya dengan mantel panjang lantai dengan warna plum yang serupa, sarung tangan kulit hitam, sepatu bot suede Stuart Weitzman, dan masker pelindung wajah hitam.

Stylistnya, Meredith Koop, membagikan postingan di Instagram untuk memberikan detail lebih lanjut di balik ansambel, yang dengan cepat menuai pujian di media sosial setelah Nyonya Obama keluar dari mobilnya untuk menghadiri perayaan pada 20 Januari 2021.

"Sekarang, mari kita uraikan ini," Koop memulai. "Ini bukan jumpsuit. Ini sangat berbeda dari Sergio Hudson yang luar biasa. Saya telah bekerja dengan ratusan desainer untuk tampilan khusus baik di Amerika Serikat maupun internasional, dan saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa Sergio berada di puncak dalam desainnya, konstruksi dan pemahaman tentang cara mendandani lekuk tubuh wanita."

Koop menambahkan, ini adalah ketiga kalinya ia mendadani seseorang dengan karya Hudson. "Saya menarik referensi dari koleksinya untuk memulai. Dengan dia, saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Dia mengerti. Semua sketsa yang dia kirimkan sangat bagus dan sulit untuk dipilih," ujarnya.

Mantan Presiden AS, Barack Obama bersama dengan Michelle Obama saat tiba menghadiri acara pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS ke 46 di Washington, 21 Januari 2021. Jim Lo Scalzo/Pool via REUTERS

Menurut Koop warna busana Obama saat itu, wineberry plum, bukan ungu bi-partisan. "Itu cerita yang lucu, tapi bukan itu tujuannya. Saya menyukai tekstur yang berbeda pada mantel, celana, sweter, dan ikat pinggang dari tampilan monokromatik ini. Itu adalah keseimbangan yang sempurna," tambahnya.

Sarung tangan hitam, sepatu bot, dan masker wajah, lanjut Koop, telah diganti dari yang serasi dengan warna ungu menjadi modern dan lebih seperti cara berpakaian wanita. Pada akhirnya, aspek terpenting dari penampilan itu adalah Micehlle Obama sendiri. "Namun, yang paling ingin saya sampaikan adalah bahwa pakaian khusus ini adalah tentang wanita yang memakainya lebih dari apa pun," ujar Koop.