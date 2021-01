Jill Biden Kenakan Pakaian Serba Biru saat Pelantikan Presiden AS, Ini Maknanya

TEMPO.CO, Jakarta - Jill Biden mengenakan pakaian serba biru pada Hari Pelantikan suaminya, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, Rabu, 20 Januari 2021, waktu setempat.

Memegang tangan tangan suaminya saat pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46, First Lady of United States (FLOTUS) mengenakan gaun dan mantel biru laut dari Markarian, label mode mewah asal New York, yang didirikan pada 2017 oleh desainer Alexandra O'Neill.

Seorang perwakilan dari Markarian mengatakan kepada Insider bahwa warna biru yang dikenakan oleh ibu negara dipilih untuk "menandakan kepercayaan, keyakinan, dan stabilitas."

Gaun wol Biden berupa gaun meruncing dengan detail berkilau yang halus, garis leher yang dihias dengan mutiara dan kristal Swarovski yang berbentuk pola bunga.

Mantel ibu negara juga dihiasi dengan mutiara dan kristal yang sama untuk menangkap cahaya selama upacara. Kerah dan ujung lengannya kontras dari beludru biru tua.

Serasi dengan pakaiannya, masker yang dipakai Biden juga dari Markarian. dia juga mengenakan sarung tangan kulit dan clutch yang serasi

Penampilan Biden dibuat khusus oleh tim kecil di Garment District, New York City, dan O'Neill menyelesaikan pakaian itu di studionya.

"Alexandra sangat tersanjung menjadi bagian kecil dari momen bersejarah," kata perwakilan merek tersebut.

Seperti ibu negara, Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris serta suaminya, Doug Emhoff, juga mengenakan busana buatan perancang Amerika.

Presiden Joe Biden dan Emhoff sama-sama mengenakan setelan dari Ralph Lauren, yang memiliki sejarah mendandani tokoh politik pada pelantikan dan acara besar lainnya.

Harris mengenakan pakaian ungu yang dikemas dengan simbolisme, termasuk mengenang Shirley Chisholm, wanita kulit hitam pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden di AS. Pakaian Harris termasuk desain dari dua desainer kulit hitam Christopher John Rogers, yang berasal dari Louisiana dan tinggal di New York City; dan Sergio Hudson, dari Carolina Selatan.

Jelang pelantikan, Jill Biden juga sempat mencuri perhatian dengan pakaian serbaungu di acara peringatan bagi korban COVID-19 di Lincoln Memorial.