Demi Anak, Kim Kardashian Tetap Positif di Tengah Isu Cerai dengan Kanye West

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian berusaha tetap positif di tengah kabar perpisahannya dengan suami, Kanye West. Perempuan 40 tahun itu tak ingin kabar ini membuat empat anaknya gusar.

Seorang sumber yang dikutip People, Rabu, 6 Desember 2020, mengatakan bahwa Desember jadi bulan yang sangat sulit bagi pengusaha kosmetik dan pakaian dalam itu.

"Dia hidup terpisah dari Kanye. Selama liburan, sulit baginya untuk tetap positif. Dia telah mencoba yang terbaik untuk anak-anak. Dia tinggal di Los Angeles untuk malam tahun baru. Kourtney dan Khloe [Kardashian] berada di sekitarnya untuk mendukung dia. Dia sangat bersyukur memiliki adik-adik untuk bersandar,” kata sumber itu.

Kim dan Kanye memiliki empat anak, yaitu North, 7, Saint, 5, dan Chicago, 2, dan Psalm, 1. Menurut sumber, perpisahan pasangan itu tak terelakkan setelah satu tahun penuh gejolak.

"Dia sedih tentang hal itu, tentu saja. Dia telah melakukan segalanya agar pernikahannya bisa berjalan baik. Meskipun dia telah berniat cerai sejak berbulan-bulan lalu, dia belum mengajukan karena itu terasa mengerikan bagi anak-anak."

Itu sebabnya, sementara ini dia tetap tinggal di rumah mereka di Hidden Hills, California, Amerika Serikat.

"Dia menyediakan lingkungan yang aman dan stabil untuk anak-anak. Dia adalah seorang ibu yang hebat dan anak-anak akan baik-baik saja."

Pada Selasa, Beberapa sumber mengatakan kepada People bahwa bintang reality show Keeping Up with The Kardashians itu mempersiapkan file cerai dari suaminya yang seorang rapper.

"Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Dia sudah cukup berusaha, dan dia mengatakan kepada Kanye bahwa dia ingin diberi ruang untuk memikirkan masa depannya," kata salah satu sumber.

Kim Kardashian menyerahkan kasus perceraiannya kepada pengacara selebritas Laura Wasser.

Sumber lain mengatakan bahwa pasangan ini tengah menjalani konseling dan mencoba mencari opsi lain. “Mereka telah berusaha sejak lama, tapi tidak ada keputusan yang sudah dibuat.”

Pasangan ini menghadapi badai pernikahan pada 2020, ketika Kanye West mengumumkan rencana untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat di tengah periode bipolarnya. Dia juga membongkar rahasia kehidupan pribadi keluarga mereka yang selama ini disembunyikan.

Desembar lalu, seorang sumber mengatakan bahwa keduanya telah hidup terpisah. Kim menjalani proyek penting untuk kariernya sebagai pengacara dan Kanye juga punya proyek sendiri.