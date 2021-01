Khloe Kardashian Rehat Media Sosial, Menikmati Liburan Natal dengan Putrinya

TEMPO.CO, Jakarta - Khloe Kardashian mengambil waktu rehat dari media sosial untuk menikmati musim liburan bersama putrinya. Hal ini diketahui saat bintang Keeping Up with the Kardashians itu menanggapi seorang penggemar di Instagram yang mengatakan kepadanya untuk "kembali ke Twitter kami merindukanmu," dan menanyakan tentang ketidakhadirannya dari platform media sosial.

"Saya akan segera kembali. Saya telah mengambil sedikit istirahat di media sosial," tulis Khloe Kardashian di unggahan Instagram-nya pada hari Senin, 28 Desember 2020, saat ia berpose topless sambil mempromosikan celana jeans Good American-nya.

Melansir laman People, Khloe Kardashian menambahkan bahwa saat ini dia menikmati waktu liburan dengan putrinya, True Thompson yang berusia 2,5 tahun. "Mampirlah dari waktu ke waktu tetapi saya menikmati waktu liburan dengan TuTu saya. Saya akan segera kembali, saya janji," katanya.

Kembali ke Twitter, Khloe Kardashian terakhir kali memposting pada hari Sabtu, 26 Desember 2020 ketika dia berbagi kesedihannya dalam membantu True membangun mainan yang dia berikan di bawah pohon Natal tahun ini.

"Apakah ada orang lain yang masih mencoba mengumpulkan beberapa mainan mungil mungil ini? Saya bukan pembuat mainan," katanya. "Ini membutuhkan waktu selamanya !! Aku perlu menyiapkan segala sesuatunya untuk bergerak maju."

"Begitu banyak potongan kecil. Cara memasang kuku saya ..... ini bukan teman saya LOL," tambah Kardashian, lalu tweet: "Saya merasa lebih baik hanya mengeluarkan itu LOL terima kasih guys. Kembali ke membangun mainan. Aku sayang kalian! Bayiku akan segera bangun. Kuharap kalian menikmati waktu keluargamu di musim liburan ini. "

Ketika diminta oleh salah satu pengguna Twitter untuk memamerkan penampilannya saat makan malam Natal, bintang realitas itu menanggapi perayaan Natal sederhana, "Saya berada di rumah dengan pelukan True Tidak ada pakaian yang dikenakan selain piyama Natal."

Seorang sumber memberi tahu People, bahwa Khloe Kardashian dan putrinya merayakan Natal lebih awal bersama mantan acarnya, Tristan Thompson. Pasangan ibu-anak itu pulang ke Los Angeles pada Malam Natal setelah menghabiskan lebih dari seminggu di Massachusetts bersamanya.

"Khloé dan True menjalani minggu yang menyenangkan di Boston," kata sumber itu. "Mereka bermain di salju, berbelanja dan menikmati tamasya liburan. Mereka juga merayakan Natal awal bersama Tristan karena mereka tidak bisa bersama-sama di Hari Natal."

Tristan Thompson, yang baru-baru ini pindah ke Boston setelah menandatangani kesepakatan dengan Boston Celtics, memainkan pertandingan Hari Natal melawan Brooklyn Nets tahun ini, yang dimenangkan Nets 123-95.

Di malam Natal, Khoke Kardashian menyoroti beberapa momen liburan manis bersama putrinya. "Selamat Malam Natal !!!! Momen dengan Trur saya !! Yang termanis !! Kreasi rumah roti jahe dan banyak makan permen! " tulisnya di Instagram bersama foto pasangan yang menghabiskan waktu bersama di sebuah peternakan Massachusetts.