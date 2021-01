Sooyoung SNSD Bangga Karakternya dalam Run On Ambisius dengan Pekerjaan

TEMPO.CO, Jakarta - Sooyoung SNSD kini tengah menjalani syuting drama terbaru berjudul Run On. Dia juga menunggu film barunya berjudul "New Year Blues" dirilis. Dalam drama Run On, Sooyoung berperan sebagai Seo Dan Ah, pewaris perusahaan terbesar Korea. Namun dia terdorong ke garis suksesi karena dia seorang wanita.

"Dan Ah sangat ambisius dalam hal pekerjaan, dan dia pandai dalam hal itu. Dia jelas tentang apa yang dia suka dan tidak suka dan tahu jalan hidupnya. Kata-katanya selalu lugas, jadi beberapa orang mengira dia orang jahat, tapi menurutku dia orang yang jujur. Dia tidak bisa menyembunyikan emosinya," ujar Sooyoung dalam wawancara dengan Marie Claire seperti dilansir dari laman Soompi.

Sooyoung SNSD menambahkan sosok Seo Dan Ah peka terhadap perjalanan waktu. "Jadi alih-alih memikirkan apa yang ingin dia katakan, dia hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia pikir itu adalah jalan tercepat menuju kebahagiaan. Tapi kemudian dia bertemu dan jatuh cinta dengan seseorang yang melanggar semua aturan yang dia buat untuk dirinya sendiri," katanya.

Sooyoung mengaku bahwa ia benar-benar ingin memainkan karakter muda yang pandai dalam pekerjaannya. Dia menyukai karakter Dan Ah melakukan segalanya dalam hal pekerjaan. "Dan bukan hanya Dan Ah, tapi karakter Shin Se Kyung, Oh Mi Joo, juga bangga dengan pekerjaannya. Ketika Dan Ah dan Mi Joo menghadapi prasangka karena mereka perempuan, mereka memperjuangkan apa yang pantas mereka dapatkan dan membuat hidup mereka sendiri tanpa menyembunyikan perasaan mereka," kata wanita berusia 30 tahun itu.

Menurut Sooyoung SNSD, Park Si Hyun, penulis drama 'Run On,' mengatakan bahwa dia akan memastikan setiap karakter wanita mencapai tujuannya. Bahwa karakter wanita tidak perlu goyah dalam cinta atau kekuasaan saat menghadapi kehidupan nyata. "Saya menyukai sikapnya itu," ujarnya.

Sedangkan tentang “New Year Blues”, Sooyoung berperan sebagai “Oh Wol adalah karakter paling cemerlang. Di bawah arahan Hong Ji Young, dia menyadari bahwa dia harus menjadi lebih fleksibel. Ada kalanya apa yang dipersiapkan tidak sesuai dengan arah yang diinginkan sutradara. Sampai saat itu, dia mengira sebagai aktor yang menuruti apa yang dikatakan sutradara. Namun ternyata memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran.

Baginya hal itu menyenangkan. "Saya suka bagaimana sutradara akan mendiskusikan berbagai hal dengan aktor tersebut sampai dia meyakinkan mereka tentang jenis emosi yang dia inginkan. Oh Wol adalah karakter yang sangat menyenangkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cocok untuk memainkan karakter yang menyenangkan seperti itu," ujarnya.

Tentang akhir tahun 2020, Sooyoung SNSD kini lebih mengetahui hal-hal yang disukai, dengan siapa harus bersenang-senang, dan bagaimana menghabiskan waktu. Dari semua hal yang dia alami di usia dua puluhan, yang dia peroleh adalah kebijaksanaan. Hal ini membuatnya fokus menghabiskan usia 30-an dengan bijak.

“Selama beberapa tahun, saya akan selalu merasa lelah di akhir tahun. Akhir tahun adalah saat Anda merayakan apa yang Anda lakukan tahun itu, bukan? Jadi rasanya ini adalah waktu hanya bagi mereka yang telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Pertemuan, penghargaan, pesta. Untuk sementara, saya selalu merayakan hitung mundur tahun baru di atas panggung," ujar Sooyoung SNSD.

Ketika ia tidak lagi menghadiri penghargaan sebagai musisi, akhir tahun terasa sangat sepi. Rasanya seperti semua orang merayakan apa yang telah mereka lakukan di akhir tahun, dan ia berdiri terpisah dari mereka. Namun bukan karena dia sendirian, tetapi diatidak tahu apa yang telah dipelajari terlepas dari semua pengalamannya. "Saya juga tidak yakin apakah saya mendapatkan hasil dari pengalaman saya. Tapi sekarang berbeda," ujar Sooyoung yang menuangkan hal yang dirasakan ini dalam lagu 'Winter Breath' yang ditulisnya sekitar dua tahun lalu.