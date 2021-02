Jang Nara Aktris Oh My Baby Tak Ingin Menikah Buru-buru

TEMPO.CO, Jakarta - Jang Nara kembali membintangi drama korea terbaru berjudul Oh My Baby. Drama itu menceritakan tentang kisah Jang Ha Ri yang diperankan Jang Na Ra sebagai lajang wanita berusia 39 tahun. Karena kesibukannya bekerja di perusahaan media ia tidak memiliki waktu untuk berkencan. Namun ia memiliki hubungan dekat dengan tiga orang pria yang diperankan Go Joon, Jung Gun Joo, dan Park Byung Eun, yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya.

Jang Nara mengungkapkan alasannya menerima peran sebagai Jang Ha Ri dalam drama Oh My Baby. "Saya berperan sebagai Jang Ha Ri yang telah menjadi reporter selama 15 tahun dan ingin menjadi menjadi pemimpin redaksi. Ini adalah karakter yang ingin memiliki bayi dan membuat keluarga untuk dirinya sendiri,” ujar aktris berusia 39 tahun itu seperti dilansir dari laman Alkpop. "Dalam drama kami, ada banyak wanita yang mengakhiri karir mereka untuk merawat anak-anak mereka. Saya pikir wanita seusia saya akan dapat berhubungan, jadi saya mengambil peran itu."

Jang Nara pun menceritakan perbedaan karakternya Jang Ha Ri dengan dirinya sendiri. Karakter Jang Ha Ri jujur dan menyenangkan, serta memiliki kepribadian yang berbeda dengannya. Hal ini yang membuatnya juga tertarik dengan peran itu.

"Ada perbedaan antara saya dan Jang Ha Ri. Aku dulu tidak suka anak-anak. Mereka imut dan menyenangkan, tapi itu tidak membuatku berpikir bahwa aku ingin menikah dengan cepat dan punya bayi. Drama ini membuatku memikirkannya dengan tulus. proyek bagus yang ceria, tapi masih bisa membuatmu menangis,” ujar aktris kelahiran 18 Maret 1981

Sedangkan untuk dirinya sendiri, Jang Nara mengaku bukan seseorang yang tidak percaya pada pernikahan. “Sepertinya saya tidak bisa menikah karena saya terus bekerja. Saya masih bertanya-tanya apakah saya harus menikah atau tidak. Jika saya bertemu orang yang benar-benar baik dan berharga, saya ingin menikah dan membuat keluarga yang sehat. Itu tergantung pada siapa orang itu,” ujarnya.

Drama Korea Oh My Baby ditayangkan setiap Rabu di saluran TVN