Ira Koesno Jawab Meme tentang Dirinya di Debat Pilkada DKI  

TEMPO.CO, Jakarta - Ira Koesno menjadi perbincangan di dunia maya karena dianggap tampil memukau saat menjadi moderator debat pilkada DKI Jakarta yang berlangsung di Birawa Ballroom, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 Januari 2017. Selama dua jam, mantan pembaca berita stasiun televisi SCTV ini melontarkan berbagai pertanyaan kepada tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, sekaligus mengatur jalannya debat.

Dengan kepiawaiannya itu, Ira Koesno menjadi topik perbincangan hangat di media sosial, salah satunya Twitter. “Ira Koesno malam ini terlihat sangat cantik, udah lama enggak muncul dan pas muncul terlihat keren. Aku suka,” tulis akun @nongandah. Penulis Alberthiene Endah melalui akun @AlberthieneE juga memberikan apresiasi kepada Ira Koesno dengan menyatakan, “Malam ini pemenangnya adalah @irakoesno she is so glowing, beautiful, and smart.”

Tak sedikit pula yang terpesona oleh penampilan Ira Koesno. Di usia 47 tahun, Ira Koesno secara fisik tak jauh berbeda dibanding ketika menjadi moderator debat pemilihan presiden pada 2004. “47 yrs old and still looks great. Ira Koesno,” tulis akun @alvanendi. Bahkan muncul beragam meme yang isinya menanyakan apa saja perawatan kecantikan yang dijalani Ira Koesno agar selalu tampak awet muda.

Ira Koesno tertawa ketika dimintai pendapat tentang reaksi netizen tersebut. “Saya tidak menyangka (tanggapannya seperti itu),” kata Ira Koesno kepada Tempo, Sabtu, 14 Januari 2017. “Kalau dibilang begitu (cantik), sebenarnya itu hasil kerja tim periasnya. Yang kerjanya luar biasa itu mereka.”

Ihwal meme dengan berbagai tulisan tebtabg penampilannya, Ira Koesno menganggap yang membuat meme tersebut sangat kreatif. “Saya sebenarnya agak gimana gitu ya bicara yang ini. Kan ranah pribadi,” ujarnya.

