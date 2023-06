Jennie Blackpink Bongkar Isi Dua Tas Chanelnya, Intip Barang yang Dia Bawa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai bintang K-pop, anggota girlband Blackpink, dan bintang di acara HBO The Idol, Jennie membawa barang-barang penting di dalam tasnya. Karena banyak penggemar yang yang penasaran apa saja yang selalu dia bawa, Vogue Jepang membongkar isi tas Jennie Blackpink dalam video yang ditayangkan pada Kamis, 1 Juni 2023.

Dia mempersembahkan dua tas, keduanya dari Chanel, yang lebih kecil dan lebih besar, yang berisi barang yang berbeda.

Isi tas Chanel kecil

Pertama, tas yang lebih kecil menyimpan barang-barang kebutuhannya. "Ini adalah tas mini kompak saya yang memiliki sedikit barang yang saya butuhkan dalam hidup," kata brand ambassador rumah mode Chanel itu.

Hal pertama yang dia simpan di tas itu adalah ponselnya. Jennie mengungkapkan bahwa dia adalah tipe pengirim pesan kepada orang-orang yang disayang.

"Ini berisi ponsel saya. Saya menggunakan ponsel untuk mengirim pesan kepada orang-orang. Saya suka mengirimkan hati kepada [mereka]," katanya.

Dia juga membawa scrunchie atau ikat rambut untuk menata rambutnya kapan pun dia mau. Kadang-kadang dia memakai ikat rambut itu sebagai gelang.

Seperti idola K-Pop lainnya, dia selalu membawa Apple AirPods untuk mendengarkan musik saat bepergian. "Saya memiliki AirPods ini. Saya mendengarkan musik meditasi saat bepergian dengan mobil atau pesawat terbang. Cukup colokkan dan keluar dari zona," katanya.

Tas kecil ini juga berisi perhiasan batu permata, barang unik yang dia beli di Los Angeles, Amerika Serikat.

Isi tas besar

Beralih ke tas besar, dia mengatakan bahwa isinya lebih banyak, termasuk barang-barang yang dapat digunakan dalam keadaan darurat.

"Saya seperti seorang ibu, menurut saya, dalam hal tas. Bagi saya, saya pikir para ibu selalu memiliki semua 'darurat' di tas mereka ketika mereka pergi bersama anak-anak mereka. Jadi saya seperti ibu bagi diri saya sendiri," katanya.

Di tas ini ada jepit rambut yang lebih besar. Menurut dia, dia kadang-kadang menggunakan jepit rambut itu untuk merapikan rambutnya.

Dia juga membawa pouch gambar kucing, yang menurut dia tidak berfungsi apa pun. Dia membelinya hanya karena desainnya. Tapi akhirnya dia memaksakan memasukkan beberapa barang di dalamnya.

Tak lupa, dia juga selalu membawa produk kecantikan, seperti masker penyembuhan luka, roller untuk menghapus wajahnya, dan sebuah cermin untuk menjaga kondisi wajahnya tetap kece.

Barang pribadi lain yang dia bawa adalah gantungan kunci yang diberikan oleh seorang teman. Dia menempelkannya ke kantong lain yang menyimpan obat-obatannya. Berbicara tentang obat-obatan, dia selalu memiliki kantong untuk berjaga-jaga.

Idola K-Pop itu juga suka berfoto di tengah perjalanannya. Dia sangat suka mengarahkan lensa kamera ke teman dan hewannya, jadi dia selalu membawa kamera dengan film.

"Saya memiliki kamera film lucu yang saya bawa di tas kalau-kalau saya ingin mengabadikan momen apa pun dalam hidup. Biasanya orang-orang yang bersama saya mengambil foto saya, atau anak anjing lucu, atau hewan yang kebetulan ada di dekat saya. Tapi saya tidak menggunakan flash karena mereka tidak menyukainya.

Terakhir, hal terakhir yang disimpan Jennie di tas besarnya adalah camilan untuk dimakan saat bepergian. Jadwalnya yang sibuk hanya menyisakan sedikit waktu untuk makan sehingga tangkapannya membuatnya tetap bersemangat setiap saat.

"Saya punya camilan kecil yang lucu kalau-kalau saya kekurangan gula. Biasanya berbeda setiap waktu, tapi hari ini saya punya tema strawberry, saya kira," kata Jennie.

Jennie Blackpink berada di Jepang untuk menghadiri pertunjukan Chanel Métiers d’art Dakar pada Kamis, di Tokyo. Di tengah-tengah pertunjukan dia tampil di panggung membawakan "Killing Me Softly With His Song". Sebelumnya, dia menghadiri promo acar barunya di HBO, The Idol, di festival Film Cannes.

ALL KPOP | BILLBOARD

