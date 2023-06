Sabrina Anggraini Mengenakan Busana Merah Putih untuk Wisuda di MIT

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dua tahun, Sabrina Anggraini berhasil menyelesaikan pendidikan S2 di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat. Mantan presenter Jejak Petualang dan finalis Puteri Indonesia 2019 itu mengunggah foto-foto momen wisudanya di Instagram pada Kamis, 1 Juni 2023.

Dalam foto tersebut Sabrina tampak anggun dengan atasan putih dan kain merah. Di bagian luar, dia mengenakan toga hitam dengan kain selempang merah bertuliskan kampusnya, MIT.

“Master in Engineering and Management. Graduated from MIT School of Engineering and MIT Sloan School of Management today. This all feels like a dream.. Alhamdulillah,” tulis dia di keterangan.

Busana merah putih Sabrina menarik perhatian karena membawa kekhasan Indonesia. Dengan atasan lace putih lengan panjang yang menyerupai kebaya, dia mengenakan kain batik merah dengan aksen draperi di bagian pinggirnya. Busana untuk hari spesial itu dibuat oleh Wiranti Kurnia Bride.

Riasan wajahnya tampak natural dengan penekanan pada area bibir. Dia memilih lipstik berwarna merah yang serasi dengan kainnya. Rambutnya yang panjang dan ikal dibiarkan tergerai dengan belahan samping.

Di foto berikutnya dia mengunggah beberapa foto persembahan khusus untuk suaminya, Belva Devara, CEO Ruang Guru, yang mendampinginya saat wisuda. Sabrina menuliskan ungkapan cintanya untuk sang suami yang mendukung dia selama berkuliah.

“To the best husband I could ever ask for. Banyak hal di balik layar yang jarang aku share, yang membuat suamiku orang yang sangat luar biasa....Mulai dari sempat timezone kebalik-balik di Amerika, karena harus tetap bertanggung jawab dengan kerjaannya di saat yang bersamaan agar bisa bareng2,” tulis dia di awal.

Dia menambahkan bahwa suaminya membantu meyakinkan atas kemampuan dirinya dan kembali berpikir logis ketika dia mengeluh lelah.

“Dari dulu aku selalu berdoa, siapapun pasangan hidupku, aku nggak mau mengkompromikan mimpiku dan jadi perempuan yang mandiri...” kata dia.

Sabrina Anggraini diterima di MIT yang merupakan salah satu kampur terbaik di dunia, pada Mei 2022. Dia mengambil jurusan System Design and Management yang selaras dengan pendidikan S1 di Ilmu Komputer di Universitas Gadjah Mada, serta bisnisnya di bidang IT. Sabrina memiliki perusahaan sendiri, Natuno, yang beregerak di bidang product design, mulai dari web sampai aplikasi mobile.

