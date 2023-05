Shania Twain Dukung Fashion Berkelanjutan Pakai Ulang Kostum Lama untuk Tur

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shania Twain menunjukkan selera gayanya yang berkelanjutan. Penyanyi country itu berbagi video di belakang panggung dari konser baru-baru ini di Lincoln, Nebraska. Video itu menunjukkan bagaimana dia menyatukan pakaiannya untuk setiap pertunjukan.

Dalam video dan keterangannya yang diunggah Minggu 28 Mei 2023, Twain mengungkapkan bahwa dia membuat pakaian baru untuk setiap pertunjukan menggunakan pakaian yang dia kenakan sebelumnya. Dia terlihat mengenakan kemeja pink lengan panjang dengan bintik-bintik, celana pendek payet hitam, dan wig hot pink.

Baca Juga: Jeno NCT Dinobatkan Sebagai Duta Global Pria Pertama Ferragamo

Penyanyi itu mengenakan beberapa kalung, termasuk satu dengan hati yang dia kenakan ke samping dan menambahkan pita sifon hitam di belakang satu pinggul dan di belakang satu bahu untuk pola asimetris kecil. “Ingin memberi Anda semua intip apa yang terjadi sebelum setiap pertunjukan di belakang panggung!” tulis penyanyi "You're Still the One" di samping video tersebut. “Beberapa dari Anda sudah menyadarinya, tapi saya membuat penampilan baru setiap malam dengan menggunakan pakaian yang saya kenakan sebelumnya. Beberapa dari barang-barang ini telah berusia lebih dari 10 tahun!!"

Twain juga mengungkapkan bahwa setiap pakaian bahkan memiliki nama,”sebelum membagikan nama pakaian yang ditampilkan dalam video tersebut. “Yang ini Holy Peach! Bersenang-senang memberikan potongan-potongan ini kehidupan kedua!!” katanya.

Baca Juga: Sarah Michelle Gellar Pamer Rambut Bob Mirip Era Buffy the Vampire Slayer

Penyanyi "Man! I Feel Like a Woman" baru-baru ini membuka diri tentang jenis perubahan gaya rambut yang dia alami. Sementara rambut merah cerahnya di Penghargaan Musik CMT 2023, yang dipasangkannya dengan gaun Prabal Gurung yang sama-sama terinspirasi kupu-kupu merah, penyanyi itu membuka tentang bagaimana rambut berubahnnya telah menginspirasinya untuk bermain dengan warna rambut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Selama bertahun-tahun, saya memiliki banyak gaya berbeda," katanya kepada E!, menambahkan, "Saya bermain lebih banyak dengan warna sekarang, dan saya menikmatinya karena saya menjadi beruban. Ketika saya beruban, saya seperti, 'Saya mungkin juga bermain-main dengan warna berbeda,' saya mungkin mengubah warna rambut saya setiap minggu. Kenapa tidak? Aku punya palet kosong. Aku sedang bereksperimen dengan itu."

Shania Twain menyimpulkan bahwa, baginya, rambut adalah perpanjangan dari mode, sesuatu yang sangat dia sukai. "Ini hampir menjadi alasan untuk bermain dengan warna dan menerimanya. Saya hanya menikmati bermain-main dengannya, seperti fashion," katanya.

PEOPLE

Pilihan editor: Shania Twain Terinspirasi Bereksperimen dengan Warna Rambut Berkat Ubannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.