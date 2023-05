15 Penyebab Blotchy Skin Kulit Kemerahan yang Kadang Disertai Benjolan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mencari tahu penyebab blotchy skin yang tiba-tiba tidak semudah yang kita inginkan. Menurut dokter kulit, Gloria Lin, blotchy skin dapat muncul sebagai warna kulit yang tidak rata dengan bercak merah, cokelat, dan bahkan putih dengan pembuluh darah melebar.

"Tergantung pada penyebab yang mendasarinya, mungkin juga timbul benjolan atau kulit bersisik kering yang terkait dengannya," uajrnya. Saat memeriksa bercak Anda, pastikan untuk mencatat apakah timbul atau tidak, karena itulah perbedaan utama antara banyak penyebab berikut.

Praktisi perawat dermatologi Jodi Logerfo menambahan banyak kasus blotchy skin bersifat sementara dan dapat disebabkan oleh paparan pengaruh luar, misalnya matahari, stres, suhu dingin atau panas, olahraga, sauna, dan lainnya. Berikut ini penyebab blotchy skin yang paling umum.

1. Paparan sinar matahari

Jika Anda menghabiskan waktu di bawah sinar matahari selama seminggu terakhir, itu mungkin menjadi penyebab blotchy skin. Sunburn seringkali tidak tampak seragam, terutama jika Anda mengoleskan tabir surya secara sporadis.

2. Alkohol

Logerfo mencatat alkohol sebagai pemicu umum lainnya — yang seharusnya cukup mudah dikenali. Reaksi alkohol terjadi pada banyak orang, dan itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Namun, sangat membantu untuk menyadari kemungkinan reaksi sehingga Anda dapat memperhatikan kapan dan di mana Anda mengalami kemerahan pada kulit.

3. Olahraga atau kepanasan

Jika kulit Anda cerah, Anda mungkin akan melihat sedikit kemerahan setiap kali Anda berolahraga atau mulai merasa panas, itu reaksi normal. Logerfo mencatat bahwa mereka yang rentan terhadap pembilasan akibat olahraga juga dapat melihat kemerahan setelah penggunaan sauna atau ruang uap.

4. Sensitivitas makanan

Alergi dan kepekaan terhadap makanan muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kemerahan pada kulit. Ini bisa muncul sebagai bercak yang terangkat (seperti gatal-gatal), ruam yang gatal, atau hanya kemerahan. Mungkin ditambah dengan sakit perut, kembung, atau juga reaksi di mulut. Selain itu, rosacea seringkali dipicu oleh makanan dan minuman tertentu, seperti kopi, makanan pedas, susu, bahkan tomat!

Cara terbaik untuk menentukan apakah makanan mungkin menjadi penyebabnya adalah dengan membuat jurnal makanan dan mencatat setiap kali Anda menyiram. Akhirnya, Anda mungkin dapat menemukan korelasinya. Jika tidak, kunjungi dokter Anda untuk tes alergi.

5. Dermatitis kontak

Logerfo mencatat dermatitis sebagai penyebab umum lainnya. Anda bisa mendapatkan dermatitis kontak dari apa saja, mulai dari deterjen hingga produk perawatan kulit hingga pasta gigi hingga tanaman dan banyak lagi.

Dermatitis kontak juga bisa gatal, mengelupas, membengkak, melepuh, atau terasa panas saat disentuh. Kadang-kadang dermatitis hilang dalam satu atau dua hari, tetapi kasus yang terus-menerus dapat dikurangi dengan produk kelas resep, jadi kunjungi kulit Anda jika menurut Anda ini masalahnya. Ingat, ruam dapat muncul di wajah Anda meskipun Anda tidak menyentuh alergen langsung ke area ini, karena dapat berpindah dari tangan ke pipi, bibir, kelopak mata, dan lainnya.

6. Paparan dingin atau angin

Kemerahan karena dingin biasa terjadi pada mereka yang berkulit cerah. Umumnya, angin kencang membuat kemerahan ini semakin parah dan dapat mengeringkan kulit, memperparah kemerahan yang muncul di awal. Jenis bercak ini akan segera hilang setelah Anda memasuki ruangan yang lebih hangat.

7. Rosacea

Dermatolog bersertifikat Marisa Garshick, menyebutkan rosacea sebagai pemicu umum, tetapi yang satu ini akan lebih bertahan daripada yang lain. Meskipun rosacea memang memiliki pemicunya sendiri (alkohol untuk beberapa orang, panas untuk orang lain, dan sebagainya), Anda akan melihatnya lebih sering muncul daripada penyebab situasional seperti di atas.

8. Jerawat

Sementara jerawat biasanya digambarkan sebagai benjolan di sana-sini, blotchy skin sering menyertai jerawat. Terutama mereka yang memiliki jerawat kistik di bawah kulit, kulit Anda mungkin tampak berjerawat karena peradangan yang meningkat.

9. Eksim

Kondisi kulit umum lainnya yang dapat menyebabkan blotchy skin adalah eksim. Kemerahan akibat eksim juga akan disertai dengan kekeringan, pengelupasan, gatal, atau iritasi. Ruam Anda mungkin muncul sepanjang hari, atau kambuh saat dipicu (mirip dengan rosacea) baik karena stres, iritasi topikal, dll.

10. Kekeringan

Kulit kering dapat menyebabkan penghalang kulit yang terganggu, yang mungkin tampak berjerawat, merah, dan mudah teriritasi. Perubahan cuaca musiman mungkin memerlukan pelembap yang lebih berat, beberapa slugging kulit alami dengan minyak nabati, atau aplikasi pelembap yang lebih sering.

11. Eksfoliasi berlebihan

Hal ini dapat terjadi dengan beberapa cara berbeda: Anda melakukan eksfoliasi terlalu banyak dalam satu minggu, Anda menggunakan eksfoliator baru yang terlalu kuat untuk kulit Anda, atau Anda melakukan eksfoliasi pada pelindung kulit yang sudah rusak. Ini berlaku untuk physical exfoliant dan chemical exfoliant.

12. Reaksi retinol

Mirip dengan pengelupasan berlebihan, ini bisa terjadi karena peningkatan frekuensi penggunaan retinol, atau potensi produk. Penting untuk diperhatikan bahwa retinol bahkan dapat memicu dermatitis kontak, terutama di sekitar mulut (secara resmi disebut dermatitis perioral).

13. Stres

Satu-satunya keberadaan jerawat stres harus membuktikan kepada Anda bahwa kulit dan kesehatan mental Anda terhubung. Keadaan stres yang terus-menerus dapat menyebabkan peradangan pada tubuh, yang dapat terlihat pada kulit sebagai bercak merah. Beberapa orang bahkan mengalami ruam stres, yang meliputi benjolan yang menonjol dan dapat menyebar ke leher dan dada.

14. Melasma

Garshick mencatat bahwa bercak coklat sebenarnya adalah melasma. Ini sangat umum di atas bibir, di pipi, dan di bawah leher dan dada. Melasma terkait dengan perubahan hormonal dan cenderung muncul sekitar masa menopause bagi mereka yang sedang menstruasi.

15. Tersipu

Last but not least, Anda mungkin saja tersipu! Ini bisa terjadi ketika Anda gugup, stres, bersemangat, malu, dan sebagainya. Namun kulit yang menjadi kemerahan ini tidak akan bertahan lama.

