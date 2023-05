Cerita Kate Beckinsale Mengalami Malfungsi Busana di Cannes, Diselamatkan Keanu Reeves

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Beckinsale menyebut Keanu Reeves dan Robert Sean Leonard sebagai "legenda mutlak" karena mereka telah menyelamatkannya ketika pakaiannya terbuka di red carpet Festival Film Cannes. Saat itu sedang menghadiri pemutaran perdana Much Ado About Nothing pada 1993

Pada Senin, aktris Inggris itu memposting foto kilas balik dari Festival Film Cannes ke-46 pada 1993 yang menunjukkan dirinya di karpet merah bersama Keanu Reeves, 58, Denzel Washington, dan Robert Sean Leonard.

Gambar Instagram menunjukkan para aktor berdiri dalam antrean untuk mengambil foto, tetapi yang tidak diungkapkan adalah Beckinsale, 49, nyaris mengalami kecelakaan yang memalukan.

"Saya telah membeli bodysuit di Sock Shop di bandara dan ketika saya masuk ke dalam mobil untuk pergi ke pemutaran perdana dengan Denzel dan Pauletta Washington, semua popper (kancing) di selangkangan membuka sendiri dan membalik seperti roller blind," Beckinsale mengenang.

"Saya merasa tidak pantas untuk berjalan-jalan dengan itu, saya dan semua di belakang mobil, jadi saya diam-diam panik. Berjalan ke karpet merah terbesar dalam hidup saya dan berbisik kepada Keanu dan Robert Sean Leonard apa yang terjadi," lanjutnya.

Mereka mungkin tidak paham, tetapi keduanya melompat untuk menyelamatkan Beckinsale tanpa pertanyaan lagi.

"Histeris," aktris Naomi Watts menimpali cerita temannya - di mana Beckinsale juga mengungkapkan bahwa dia mengenakan sepatu bot Dr. Martens di bawah gaunnya - di samping emoji tawa yang menangis dan beberapa tangan yang bertepuk tangan.

"Ekspresi santai 'nothing to see here' sangat luar biasa," tambah penggemar foto tersebut. "Bagus sekali!"

Beckinsale kembali ke Cannes untuk pemutaran perdana Pot au Feu pada Senin di mana dia untungnya terhindar dari malfungsi busana lainnya dengan gaun Zuhair Murad berwarna hijau pastel yang indah.

"Di pemutaran perdana Pot au Feu, Festival Cannes ke-76 dalam gaun impian saya - mengingat pertama kali saya melakukan langkah-langkah ini 30 tahun yang lalu dengan kaki baja lecet yang ditutup oleh Dr Martens. Keduanya ajaib," tulis Kate Beckinsale di pos lain dari penampilannya tahun ini.

PEOPLE

