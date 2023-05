Maia Estianty Bagikan Tips Tampil Percaya Diri, Salah Satunya Pakai Lipstik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjadi selebritas membuat Maia Estianty harus tampil percaya diri, baik di panggung maupun di luar panggung. Salah satunya cara dia untuk meningkatkan rasa percaya diri adalah memakai lipstik.

Maia mengatakan bahwa lipstik bisa meningkatkan penampilan seseorang. Itu sebabnya dia selalu memakai lipstik ke mana pun pergi, bahkan ketika di rumah saja.

“Jadi memang harus pakai lipstik, walaupun di rumah tetap pakai tapi tidak yang warna merah ya, lebih ke warna yang lebih natural agar bibir terlihat cerah,” ujar Maia saat ditemui di salah satu acara #MaybellineSingToShineFestival yang diselenggarakan di Avenue of the Stars, Lippo Mall Kemang, Jakarta, Jumat, 26 Mei 2023.

Jika keluar rumah dia membawa dua warna lipstik, satu nude dan satu lagi bold. Dengan begitu, dia bisa memilih warna yang disesuaikan dengan kegiatan.

Selain lipstik, Maia juga punya tips lain untuk tampil percaya diri. “Yang pertama presentable, memakai sesuatu yang lagi ngetren,” kata Maia.

Selain itu, tampil menarik dan rapi merupakan suatu hal yang penting bagi seorang publik figur karena dia akan selalu menjadi sorotan publik.

Selain itu, selalu perhatikan postur tubuh, seperti saat sedang berdiri, berjalan, dan berbicara. Ketika berdiri dan berjalan, jangan terlalu banyak membungkukkan badan agar pose terlihat bagus dan menarik. Postur tubuh yang baik dapat memancarkan rasa percaya diri dan membuatnya lebih menarik.

Maia Estianty menjadi face of #MaybellineIDSingToShine, sebuah sebuah selebrasi yang menggabungkan musik dan makeup yang diselenggarakan Maybelline New York. Acara ini merupakan puncak dari rangkaian #MaybellineIDSingToShine, lomba karaoke di TikTok untuk menyanyikan lagu “Melompat Lebih Tinggi” yang dimulai sejak Maret tahun ini. Lomba ini menghasilkan lebih dari 3.000 video yangd itonton lebih dari tiga juta pengguna. Acara ini dimeriahkan musisi Indonesia, seperti RAN, Rizky Febian, The Overtunes & The Lucky Laki serta be auty influencer yang akan membagikan tips & trik makeup .

DWI NUR AZIZAH

