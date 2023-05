Putri Marino Tampil dalam Balutan Gaun Kuning Hian Tjen di Cannes Film Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Marino berjalan di karpet merah Festival Film Cannes 2023 pada Sabtu, 27 Mei 2023. Dia tampil menawan dengan gaun kuning berkilau rancangan desainer Indonesia Hian Tjen.

Aktris Posesif itu mengunggah gaya red carpet-nya yang glamor di Instagram pada Ahad, 28 Mei.

“Thank you so much my @lorealparis family…Sangat bersyukur bisa ada di disini untuk merepresentasikan perempuan indonesia!” tulis dia di Instagram.

Gaun tersebut menampilkan aksen pleats bergelombang khas Hian Tjen. Menurut fashion stylist Yoland Handoko yang memilih gaun untuk Putri, gaun ini dibuat khusus oleh sang desainer dengan memperhatikan undertone kulit aktris tersebut. Putri dikenal memiliki kulit eksotis khas perempuan Indonesia.

Putri Marino berjalan di red carpet Cannes Film Festival 2023 pada Sabtu, 27 Mei (Instagram/@putrimarino)

Gaun rancangan Hian Tjen ini terlihat glamor dan modern. Meski begitu, penampilan Putri di red carpet tetap kental dengan nuansa budaya Indonesia berkat aksesoti yang dia kenakan. Ibu beranak satu itu mengenakan gelang atau bangle motif floral tiga dimensi emas dari Tulola. Dia juga memakai anting-anting dengan tema yang sama.

Yoland mengatakan, penampilan Putri di karpet merah terinspirasi dari kemewahan ratu di kerajaan Nusantara di masa lalu.

“Inspirasinya dari arca, foto-foto (gambar) lama kayak dari Kerajaan Majapahit. Siluetnya dibuat modern jadi nggak terlalu,” kata Yoland dalam konferensi pers awal pekan lalu.

Riasannya yang dikerjakan oleh makeup artist Aditya menampilkan nuasa bronze yang tampak serasi dengan perhiasannya. Rambutnya yang bergaya pixie ditata ke belakang dengan tampilan basah.

Putri Marino merupakan salah satu aktris perempuan yang dipilih L’Oreal Paris untuk menghadiri acara perfilman bergengsi itu. Selain di karpet merah, malam sebelumnya dia menghadiri Lights on Women Award, penghargaan khusus untuk perempuan sutradara film pendek, pada malam sebelumnya.

