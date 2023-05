Bocoran Gaun Cinta Laura dan Putri Marino di Festival Film Cannes 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cinta Laura Kiehl dan Putri Marino akan berjalan di karpet merah Festival Film Cannes 2023 di Prancis. Model dan aktris itu dipilih L’Oreal Paris sebagai wakil perempuan Indonesia untuk menghadiri acara The Lights On Women Award, penghargaan yang diberikan khusus kepada perempuan sutradara film pendek di festival film tersebut. Penghargaan ini akan diberikan oleh spokesperson global L’Oreal Paris, Kate Winslet, pada 26 Mei 2023.

Untuk acara ini, Cinta yang merupakan brand spokeperson L’Oreal Paris dan Putri yang menjadi Worth It Squad brand kecantikan Prancis itu menyiapkan busana khusus untuk merepresentasikan Indonesia. Mereka dibantu oleh fashion stylist Yoland Handoko serta enam desainer Tanah Air.

Yoland mengatakan penampilan kedua aktris ini mengangkat akar budaya Indonesia dengan referensi dari berbagai sumber, mulai dari arca, gaya busana di zaman kerajaan masa lampau, cerita rakyat, juga wastra Nusantara. Meski mengusung konsep yang sama, tema yang diusung untuk keduanya berbeda. Penampilan Cinta bakal bertema The Modern Day Indonesia Deity, sementara Putri Marino The New Regal.

Yoland mengatakan bahwa dia membebaskan para desainer untuk menginterpretasikan konsep busana untuk keduanya. “Ada Indonesian touch, boleh pakai wastra, terinspirasi dari budaya, cerita rakyat, kerajaan, silakan,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 22 Mei 2023.

Tapi, Yoland juga ingin mereka terlihat modern dan glamor meski mengusung unsur budaya Indonesia. “Karena kita di Prancis, ada chic dan glam,” kata dia.

Cinta Laura tampil bak dewi-dewi dari cerita rakyat

Sesuai tema The Modern Day Indonesia Deity, Cinta Laura akan tampil bak dewi-dewi dari cerita rakyat Tanah Air di Cannes. Dia akan memakai tiga busana yang masing-masing merupakan karya desainer Tex Saverio, Maison Met – Mety Choa, dan Jacob Will.

Mety Choa mengatakan bahwa busana Cinta yang dia buat terinspirasi dari bidadari yang turun dari kayangan seperti cerita rakyat dari Jawa Tengah. Tapi dia membuatnya lebih modern. “Bidadari nowadays beautiful, smart, elegant, dan berprestasi. Itu bidadari zaman now,” kata dia. “Saya beraharap bisa membawa touch Indonesia tapi ada touch of glamour karena akan dikenakan di Eropa,” kata dia.

Masih dengan tema yang sama, Jacob Will mengangkat kain lurik yang dikemas modern. “Kita buat lurik pattern-nya geometris menjadi bustier, dan celana high waist dari bahan jacquard,” Yoland yang mewakili Jacob.

Yoland tak banyak membocorkan gaun dari Tex. Tapi dia mengatakan bahwa gaun itu juga terinspirasi dari dewa-dewi Indonesia yang populer.

Putri Marino bergaya ala ratu modern

Beda dengan Cinta Laura, Putri Marino akan ditampilkan sebagai ratu di zaman modern. Yoland mengatakan bahwa gaun-gaunnya terinspirasi dari keinggilan atau kemewahan ratu di kerajaan masa lampau yang terlihat pada arca dan foto-foto lama. “Siluetnya dibuat modern jadi nggak terlalu etnik. Kerja sama dengan Tulola untuk melengkapi look Putri Marino,” kata Yoland.

Putri akan mengenakan busana dari desainer Hian Tjen, Toton Januar, dan SOE Jakarta. Toton yang hadir dalam konferensi pers mengatakan bahwa dia juga pernah mengangkat tema busana dewi dan ratu dari masa lalu yang terinspirasi dari arca. Jadi, dia tak terlalu kesulitan mewujudkan konsep ini untuk Putri.

“Mudah-mudahan ansambel yang terinspirasi dari dodot Jawa dan perisai ini akan merepresentasikan Indonesia,” kata dia.

Monique Soeriaatmadja dari SOE Jakarta mengatakan mereka mengangkat kain tenun Baduy, suat songket, dengan napas lebih modern dan minimalis.

“Motif kain ini geometris, bisa banget dibuat untuk sesuatu yang modern. Kita padukan dengan cutout, bentuknya arch shape,” kata dia. Monique juga menambahkan lapisan organsa yang akan ikut bergerak ketika Putri bergerak.

Gaun Hian Tjen, kata Yoland, merupakan paduan antara modern dan tradisional. “Desain Hian Tjen yang modern berpadu dengan aksesori dari Tulola. Hian Tjen juga sangat memperhatikan undertone kulit Putri yang bagus banget,” kata Yoland yang mewakili Hian Tjen.

Cinta Laura dan Putri Marino akan tampil di karpet merah Festival Film Cannes pada 26-27 Mei 2023 bersama dengan para spokesperson global L’Oreal Paris seperti Kate Winslet, Eva Longoria, Gemma Chan, Aishwarya Rai, Jane Fonda dan masih banyak lagi.

