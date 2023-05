Kate Middleton Tampil Bold dalam Balutan Dress Pink Cerah di Chelsea Flower Show

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton tampak bersinar saat dia berkeliling Chelsea Flowers di London, Senin 22 Mei 2023. Wanita bergelar Princess of Wales itu mengenakan dress midi blok warna merah muda dari merek yang berbasis di London, ME+EM. Dibuat dari sutra 100 persen, dress berpotongan kemeja merah muda ini memiliki lengan panjang penuh, pas ramping di lengan dan bahu, kancing depan dan ikat pinggang yang bisa dilepas.

Pakaian klasik ini dijual seharga £450 atau sekitar Rp 8,3 juta dan merupakan pakaian yang laris manis, disukai oleh para penggemar kerajaan. Princess of Wales memulai debutnya dengan gaya elegan pada Mei 2021, selama kunjungan kerajaan ke Skotlandia.

Terlihat dengan rambut coklat khasnya yang dikunci longgar, wanita berusia 41 tahun itu memasangkan gaun musim panas dengan sepatu polos. Untuk menambahkan sentuhan glamor, Kate mengenakan Castañer Carina Wedge Espadrilles miliknya dengan warna cokelat.

Sepatu tersedia melalui NET-A-PORTER seharga £135 tau sekitar Rp 2,4 juta dan merupakan item fashion yang sering dipakai istri Pangeran William itu. Sering kali digunakan pada acara cuaca hangat, wedges yang apik menampilkan tali tipis yang menyilang di pergelangan kaki. Bagian heels dari goni tinggi menambah panjang ekstra pada sosok ramping dan kakinya yang kencang.

Sebagai penghormatan manis untuk acara hortikultura, Kate memilih anting daun pakis emasnya. Anting moel drop koleksi Catherine Zoraida itu, terbuat dari perak berlapis emas 18 karat. Tersedia untuk dibeli seharga £165 atau sekitar Rp 3 juta, perhiasan elegan adalah gaya khas yang dikenakan oleh para bangsawan yang modis.

Seluruh pakaian Princess of Wales tampaknya merupakan barang-barang yang ditata ulang dari lemari pakaiannya, dengan anting-anting juga merupakan barang favorit yang dikenakan pada beberapa kesempatan di masa lalu.

Chelsea Flower Show 2023 digelar pertama sejak kematian Ratu Elizabeth II. Untuk menghormati mendiang Ratu yang sangat mencintai acara ini, taman yang merayakan hidupnya akan ditampilkan tahun ini. Ini akan mencakup tanaman favorit Ratu Elizabeth dan Raja Charles. Topiary seukuran kuda poni mendiang Ratu, Emma juga akan dipajang.

Tahun lalu Kate Middleton bersama ketiga anaknya yang masih kecil, Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis, mengunjungi taman tersebut. Keluarga kerajaan secara tradisional berkeliling taman di Chelsea, dan The Princess of Wales bahkan merancang sendiri salah satunya pada tahun 2019. Dikenal berorientasi pada keluarga, taman "Back to Nature" ibu tiga anak ini terinspirasi oleh masa kecilnya.

EXPRESS UK

