Raline Shah Anggun Berkebaya Biru di Karpet Merah Cannes Film Festival 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Raline Shah menjadi salah satu selebritas Tanah Air yang menghadiri Cannes Film Festival 2023 di Prancis. Model dan aktris tersebut terlihat berjalan di karpet merah pemutaran perdana film Firebrand pada Ahad, 21 Mei 2023.

Bintang film 5 cm itu membawa akar budayanya dari Indonesia ke Cannes. Dia mengenakan kebaya biru full payet dengan train panjang dari Maison Baaz Couture. Kebaya tersebut dilengkapi dengan korset yang membentuk tubuhnya. Dia memadukannya dengan kain batik cokelat yang elegan.

Raline membagikan penampilannya di Festival Film Cannes lewat unggahan di Instagram mulai saat dia bersiap-siap di dalam mobil dengan seorang yang membantunya memasang train di kebayanya.

“Hari ini aku menggunakan kebaya aku dan batik buat premiere film yang kedua. I’m really excited to be on red carpet on my national costum which is Indonesia kebaya and my batik,” kata dia dalam video singkat.

Serasi dengan kebayanya, Raline mengenakan kalung permata biru serta cincin dari seri sama keluaran Chopard. Dia juga menggunakan giwang putih yang simpel.

Untuk makeup, dia memilih tampilan natural glam dengan lipstick berwarna pink nude. Makeup artist yang meriasnya selama di Cannes, Daniel Kolaric, membuat matanya lebih tegas dengan eye liner dan eye shadow gelap serta maskara yang membuat bulu matanya terlihat lebih panjang.

Rambutnya yang panjang ditata minimalis dengan sanggul rendah dan poni yang dibelah samping.

Kebaya dan batik merupakan penampilan kedua Raline di karpet merah Cannes. Sebelumnya, aktris berusia 38 tahun itu menghadiri pemutaranperdana film Martin Scorsese yang dibintangi Leonardi DiCaprio, Killers of The Flower Moon.

Untuk premiere pertamanya, Raline Shah juga memilih tampilan serba biru. Dia mengenakan gaun rancangan desainer India Gaurav Gupta dengan kalung Chopard yang mewah.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram "Tempo.co Update". Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebi