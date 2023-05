Jennifer Lawrence Bergaya Old Hollywood dengan Gaun Merah Dior di Cannes Film Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lawrence tiba di Prancis akhir pekan ini untuk menghadiri Cannes Film Festival 2023. Dia menghadiri pemutaran perdana Anatomie D'une Chute (Anatomy Of A Fall) di Palais des Festivals pada Ahad, 21 Mei 2023.

Untuk acara tersebut, dia mengenakan gaun bergaya Old Hollywood dengan salah satu warna khasnya, merah. Dia pernah memakai gaun Oscar 2011-nya oleh Calvin Klein dengan warna yang sama. Tapi kali ini dia mengenakan gaun Christian Dior rancangan Maria Grazia Chiuri. Lawrence sudah lama menjadi gadis Dior.

Siluet terbaru ini memiliki pinggang yang ramping dan garis leher ruffle, dan tampilan formalnya dilengkapi dengan stola dan ekor yang panjang dan lebar. Perhiasannya yang berkilau melengkapi busanaya, kalung berlian zigzag dan cincin pertunangan yang memukau. Semua aksesori itu memberikan hasil akhir yang layak untuk bintang film.

Tapi di balik penampilan glamornya, JLaw ternyata mengenakan sandal jepit hitam polos, memperlihatkan kuku kakinya yang dicat merah. Sebuah foto yang beredar menunjukkan dia menuruni tangga dengan sandal jepit dituntun oleh seorang wanita.

Gaun yang sama dia kenakan untuk menghadiri pemutaran perdana Bread and Roses karya sutradara Sahra Mani, sebuah film dokumenter yang diproduksi Lawrence tentang pengalaman wanita Afghanistan di bawah Taliban.

Di hari yang sama, Lawrence menghadiri pemotretan siang hari mengenakan gaun abu-abu rajutan dari koleksi couture musim semi 2023 Dior. Gaun tersebut memiliki sedikit bernuansa pantai, cocok untuk pantai Cannes, desain coverall dengan deep-V di bagian belakang memperlihatkan sedikit bra satin dan celana yang dikenakan di bawahnya. Itu adalah pilihan yang mudah, dan sedikit tidak terduga

Di bagian depan, maxi dress menampilkan garis leher tinggi yang sederhana, tetapi saat aktris tersebut melihat dari balik bahunya, desain bertali yang memperlihatkan tulang belakang terlihat dari belakang. Dua pita acak-acakan bertemu dengan tali tipis yang diikat rapi menjadi pita, sementara panel penuh kerutan menutupi seluruh punggung bawahnya. Ingin gaunnya menjadi pusat perhatian, Jen hanya menggunakan sepasang anting-anting berlian dan jam tangan perak.

Dari segi kecantikan, aktris ini tampil sederhana dengan palet riasan alami, dan menarik rambut pirangnya ke belakang menjadi sanggul rendah dengan bagian tengah yang dipoles.

Bread and Roses tayang perdana sebagai pemutaran khusus dan mendokumentasikan kehidupan tiga wanita Afghanistan. Seperti The New Boy karya Cate Blanchett, judul tersebut tidak mendapatkan pemutaran perdana khusus, tetapi bagaimanapun juga masuk dalam daftar. Seperti Blanchett, Jennifer Lawrence membuat heboh untuk filmnya dengan menghadiri pemutaran perdana yang berbeda.

INSTYLE | VOGUE

