Gaya Kasual Rose BLACKPINK saat Nonton Konser Harry Styles

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi-penulis lagu Inggris, Harry Styles baru-baru ini mengadakan tur dunia Love On Tour di Seoul, Korea. Beberapa bintang besar Korea hadir, dari personl BTS, RM, V, Jungkook, dan SUGA, hingga personel BLACKPINK, Jennie dan Rose.

Rose BLACKPINK mengunggah beberapa momen saat menikmati konser tersebut di Instagram Story. Termasuk saat dia dan Jennie BLACKPINK lompat dan menyanyi bersama saat Harry Styles menyanyikan lagu hitnya, As It Was.

Di unggahan lainnya, Rose foto bersama dengan Harry Styles di belakang panggung. Rose bergaya kasual mengenakan kaus hitam dan ceana jeans. Dia juga memakai outer berupa jaket kulit oversized berwarna hitam serta sneakers. Rambutnya dikuncir setengah sehingga sebagian helai rambutnya tergerai.

Sementara Harry terlihat mengenakan kaus putih dan celana panjang hitam. "Yayyy terima kasih Harry Style sudah datang ke Korea," tulis Rose dalam unggahannya itu. Sedangkan Jenny yang sekilas terlihat dalam unggahan Rose, nampak menggunakan busana serba hitam.

Rose BLACKPINK. Instagram.com/@roses_are_rosie

Rose juga membagikan foto selfie di depan cermin yang menunjukkan outfit yang digunakannya secara keseluruhan. Selain jaket oversized, Rose juga membawa micro bag berwarna hitam.

Warna hitam nampaknya mendominasi lemari pakaian Rose BLACKPINK. Di beberapa unggahan Instagram-nya dia kerap memakai busana berwarna hitam. Saat menunjukkan momen tur konser dunia Born Pink di Taiwan, Rose mengunggah foto saat dia menggunakan mini dress hitam dengan model halterneck dan dihiasi kristal di bagian bawah. "BP (emoticon hati transparan) Kaohsiung," tulisnya.

Begitu juga saat dia mengunggah momen konser di Jakarta, Rose nampak mengenakan dress berwarna hitam. Mini dress hitam-nya memiliki model halterneck dan bagian bawah yang menggembung. Dia memadupadankan dress-nya dengan stoking hitam dan sepatu boots hitam bertali. "Jakarta kami sudah kangen," tulisnya.

Dalam unggahan lainnya, Rose BLACKPINK menunjukkan gaya bussiness trip yang lagi-lagi mengenakan busana serba hitam saat dia berangkat dari Korea menuju Taiwan. Rose mengenakan kemeja putih dilapsi jaket kulit dan celana hitam. Dia melengkapi penampilannya dengan membawa travel bag quilted hitam dan sneakers putih. "Seorang gadis tipe perjalanan bisnis," tulisnya.

Sementara itu, konser Love on Tour Harry Styles di Asia dimulai pada 11 Maret 2023 di Thailand. Setelah itu konser digelar Filipina pada 14 Maret, di Singapura pada 17 Maret, di Korea pada 20 Maret. Terakhir Harry akan menutup rangkaian Love on Tour di Asia akan menyambangi Tokyo, Jepang selama dua hari 24-25 Maret 2023.

