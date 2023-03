Kisah Hidup Desainer Chanel Karl Lagerfeld Diangkat dalam Serial Disney

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer Karl Lagerfeld menjadi inspirasi pembuatan cerita layar lebar. Selain rencana Jared Leto untuk memerankan Karl Lagerfeld dalam film yang akan datang tentang kehidupan dan pengaruh mendiang desainer, Disney+ juga berencana untuk mengeksplorasi ketenarannya di Kaiser Karl, serial mini TV mereka sendiri tentang era terobosannya di Paris tahun 1970-an.

Desainer yang dikenal dengan kacamata hitamnya yang khas, rambut putihnya, dan kerah kemejanya yang kaku, adalah eks direktur kreatif Chanel pada 1983 hingga kematiannya pada tahun 2019.

Plot

Meskipun Lagerfeld sering dikenang karena karyanya di Chanel sejak 80-an dan seterusnya, Kaiser Karl justru berfokus pada perjalanannya ke puncak. Lebih dari enam bagian, mini-seri ini akan mengeksplorasi kebangkitan perancang busana di Paris pada 1970-an, serta keterikatan dan persaingannya, serta hedonisme pada zaman itu.

Saat itu, dia tinggal di ibu kota Prancis selama beberapa waktu, dan telah menggemparkan industri mode dengan karya inovatifnya di Jean Patou dan Fendi. Momen terobosannya, bagaimanapun, datang ketika dia mulai bekerja dengan Chloé, dan bersama saingannya Yves Saint Laurent dia dianggap sebagai salah satu desainer paling berpengaruh pada zaman itu.

Pemeran

Aktor Jerman Daniel Bruhl, yang pertama kali tampil di Inglourious Basterds karya Quentin Tarantino sebelum menjadi bintang di Captain America: Civil War, The King’s Man, dan nominasi Oscar tahun 2022 All Quiet on the Western Front – akan mengepalai para pemain, memerankan mendiang direktur kreatif Chanel Lagerfeld. Arnaud Valois akan berperan sebagai saingan dan rekan desainer Yves Saint Laurent, sementara aktor Prancis Alex Lutz (Guy) memerankan mitra Laurent dan salah satu pendiri Pierre Bergé. Aktor Kanada Théodore Pellerin (Boy Erased) juga tampil sebagai Jacques de Bascher, pasangan Lagerfeld selama 18 tahun, yang juga memiliki hubungan asmara dengan Yves Saint Laurent, dan dituduh mencoba menyabot rumah mode saingannya oleh Bergé. Agnès Jaoui (The Taste of Others) muncul sebagai pendiri Chloé, Gaby Aghion.

Ini juga akan menampilkan pilihan kreatif ikonik dari periode tersebut, termasuk Andy Warhol (diperankan oleh Paul Spera), Marlene Dietrich (Sunnyi Melles dari Triangle of Sadness) dan Paloma Picasso (Jeanne Damas). Menurut Disney+, film ini juga akan memiliki 2.200 tambahan, dengan pembuatan film berlangsung di 40 set yang berbeda.

Meskipun tidak ada tanggal rilis pasti untuk film thriller mode tentang Karl Lagerfeld, serial mini enam bagian ini sedang syuting di Prancis, Monako, dan Italia. Saat ini diperkirakan akan sampai ke tangan Disney akhir 2023.

