Brooke Shields Kerap Mendaapat Saran Fashion Terkini dari Kedua Putrinya

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam hal belajar tentang tren gaya, Brooke Shields memiliki guru terbaik dari semuanya, yaitu kedua anak perempuannya Rowan Francis dan Grier Hammond Henchy. Aktris, yang film dokumenter barunya, Pretty Baby, memulai debutnya di Hulu pada 3 April, mengungkapkan saran busana yang dia terima dari remajanya yang modis.

"Mereka tidak menyukai saya dalam pakaian wanita Upper East Side, semua lemari pakaian Today saya, setiap kali saya membawakan acara apa pun," ungkap wanita berusia 57 tahun itu, merujuk pada setelan klasik dan rok pensil yang dia kenakan sebagai pembawa acara tamu di acara Today atau untuk penampilan talk show. "Mereka tidak suka itu; mereka lebih menyukai saya."

Baca Juga: 5 Fakta Seputar Kontroversi Brand Fashion Australia yang Tampilkan Lafaz Allah di Pakaian Seksi

Aktris Blue Lagoon mengatakan dia baru-baru ini membeli pakaian "edgy" yaitu sepasang sepatu kets dan gaun dari merek streetwear Off-White yang banyak dicari yang didirikan oleh mendiang Virgil Abloh. Pilihannya ini mendapatkan cap persetujuan gaya dari Grier.

X

"Putri bungsu saya sangat luar biasa. Saya pikir ini satu-satunya saat dia mengagumi dan bangga pada saya," canda reaksi Brooke Shields tentang persetujuan Grier. "Dia bilang 'Bagaimana kamu tahu tentang itu?' Saya berkata, 'Saya tidak tahu, itu terlihat sangat keren.' Dia seperti, 'Bu, apakah kamu menyadari betapa kerennya itu? Kamu keren.'"

Namun, Brooke Shields mengakui hype tersebut hanya bertahan selama lima detik. Pendiri The Beginning is Now mengatakan bahwa Rowan dan Grier, ingin dia menjadi lebih rock and roll.

"Total midriff. Aku bahkan tidak tahu apa itu, tapi mereka selalu bilang, 'Bu, kamu harus menunjukkan perutmu,'" ujar Shields pada siluet yang dipotong yang didorong oleh putrinya untuk dipakai.

Tanggapannya tentu saya menolak keinginan kedua putrinya itu. "Saya bilang, 'Ya Tuhan, tidak. Saya tidak ingin menunjukkan perut saya," katanya.

Namun, saran mereka datang dari tempat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menyoroti kepositifan tubuh.

Pertukaran gaya berlaku dua arah dan Brooke Shields mengatakan anak-anaknya memperhatikan segala sesuatu yang baik di lemari pakaian ibu mereka, meski seleranya berbeda.

"Putriku hanya terobsesi dengan label. Aku bilang, 'Ada dua blazer hitam. Kamu tidak bisa memilih yang Zara? Kamu harus memilih Yves St Laurent ini.' Dan itu lucu - yang lebih tua akan meminjam sweter ayahnya. Itu dia. Kadang-kadang sepatu saya, karena kami memiliki ukuran sepatu yang sama, tetapi dia tidak benar-benar meminjam. Yang lain punya lengan Velcro," jelasnya.

Meski mendapat saran dari kedua anak perempuannya, Brooke Shields berpegang teguh pada aturannya sendiri. Dan satu hal yang tidak akan dia pakai adalah baju renang dengan rok. "Tuhan tolong aku jika aku pernah melakukan itu," pungkasnya.

PEOPLE

Pilihan Editor: Lip Mask Favorit Kendall Jenner hingga Brooke Shields

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.